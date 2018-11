Stigao novi direktor, radnici skinuli daske sa vrata

Nakon 18 dana protesta, radnici Šumskog gazdinstva "Klekovača-Potoci" vraćaju se na posao jer je ispunjen njihov zahtjev - smijenjen je vršilac dužnosti direktora i jutros postavljen novi.

Umjesto Nikole Jankovića dolazi Milan Kecman, inženjer šumarstva iz Drvara koga je na tu funkciju predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Čim je informacija potvrđena, radnici su krenuli da otkivaju daske sa ulaznih vrata preduzeća kojima su, sada već bivšem direktoru, prije nekoliko dana blokirali ulaz u zgradu.

Radnici koji su protestovali kažu da jedva čekaju da se vrate na posao. Neće im biti problem ni da duže ostaju na poslu. Prionuće, kažu, punom parom.

"Slijedi nam naporan period da postignemo sve ovo što smo izgubili u proteklih 17 dana. Od ponedjeljka krećemo da radimo i produženo ako bude trebalo", istakao je Marko Zarač, radnik.

"Osjećam se presrećno pošto je došao naš čovjek koji će štititi ljude, a ne omalovažavati", naglasila je Jadranka Bucalo, radnik.

Dileme nema ni kod novog vršioca dužnosti direktora. Milan Kecman već ima planove.

"Što prije pokrenuti proces proizvodnje da se sustignu planovi koji su u toku. Ipak, se bliži kraj godine, ružno vrijeme, planina je. Druga najbitnija stvar je da se radnicima što hitnije obezbjedi plata", istakao je Milan Kacman, v.d. direktora ŠG "Klekovača-potoci".

Kecman je, prije dva dana, trebalo da sjedne u direktorsku fotelju, međutim, to se nije desilo jer je bivši direktor Šuma Srpske, Risto Marić, na to mjesto predložio nekog drugog. Radnici su izričito zahtjevali da to bude Kecman koji je, na kraju, i preuzeo dužnost nakon što je Nadzorni odbor Šuma smjenio generalnog direktora, nakon čega je smijenjen i vršilac dužnosti direktora gazdinstva "Potoci-Klekovača", Nikola Janković.

On je, dok su trajali protesti, stajao preko puta upravne zgrade, ali ga danas nije bilo. Na telefonske pozive nije odgovarao.

Došla je, zato, načelnica Istočnog Drvara koja je podržavala radnike i poručivala da su potezi bivšeg direktora Jankovića nanijeli štetu lokalnoj zajednici koju vodi. Danas objašnjava da se dobrim dijelom finansiraju od šumskog gazdinstva. Zbog svega su, tvrdi, gubici ogromni.

"Stalo se i sa projektima i sa realizacijom započetih projekata jer taj osnovni prihod, 10 odsto od realizacije nije uplaćivan. Drva za opštinu Istočni Drvar nisu isporučena", istakla je Milka Ivanković, načelnica Istočnog Drvara.

Radnici na to odgovaraju da će sve nadonkaditi, ali od ponedjeljka, jer danas slave. Tražili su smjenu Nikole Jankovića zbog, kako su tvrdili, njegovog bahatog ponašanja i, između ostalog, što dugogodišnjim sezonskim radnicima iz Drvara nije produžio ugovor, a doveo je nove iz Ribnika. Janković je takve navode negirao.