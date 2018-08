Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nalazi se u radnoj posjeti Tesliću odakle je putem vloga dao izjavu za ATV.

On je sa saradnicima obišao Šumsko gazdinstvo "Borja", gdje se direktor pohvalio da su u ovoj godini ostvarili prihode od 400 hiljada KM i da vjeruje, da ako nastave ovim tempom, do kraja godine prihod može biti i 800 hiljada do milion maraka.

Mirjanić se sastao se i sa direktorima preduzeća "Nova Borja" i "Destilacija" Teslić.