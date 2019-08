Stanovnici u Ulici "Srpske vojske" ne mogu disati od prašine

Život u bilećkoj Ulici „Srpske vojske“ skoro da je stao, ulica je raskopana njom se ne može, a prašina ne da otvoriti oči. Stanovnici ljuti, kažu strpljenju je došao kraj, a strah od bolesti je sve veći.

Mještani kažu, osim što su im mašine raskopale ulicu oduzele su im i osnovne uslove života. Kažu da čeznu da se nadišu čistog vazduha.

Tako je od početka godine, kada su u ulici koja je dio magistralnog puta Bileća-Trebinje počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže. Stanari su trpjeli do danas, kada su se uputili u zgradu administracije.

"Hoćemo da protestvujemo zato što nam je oduzeto osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na život i na zdravlje. Mi svaki dan udišemo tone prašine, ugrožene su nam kuće, stanovi, sve je puno prašine. Dvorišta ne mogu da se očiste, da se srede, bašte, sve je otrovano, sve je puno kamene prašine koja je jako opasna," kaže Zdravka Tomović iz Bileće.

"Teško se diše, istovremeno teško je zaštititi kuće i bašte. Propada nam sve," rekao je Siveri Vilmoš, njen sugrađanin.

Propali su i kafići, prodavnice i apoteke u ovoj ulici. Još je ostala po koja, vlasnici kažu da se bore, ali ne znaju do kada će izdržati.

Vjeruj mi da je strpljenju došao kraj, na ivici sam da li zatvarati ili ne zatvarati. Šta raditi," kaže Veljko Nikolić.

Šta raditi ne znaju ni u opštini. Nezadovoljne građane primio je samo menadžer opštine Bileća. Mihajlo Vujović kaže da je kraj radova 5. novembra. Do tada će, obećava, u ovu ulicu slati cisterne sa vodom, da makar malo smanje koncentraciju prašine. I Vujović priznaje da projekat nije kako treba.

"U početku realizacije ovoga projekta meni se čini da to nije krenulo kako treba, a onda se to oteglo i nastavilo pogrešnim koracima možda sve i do sadašnjeg dana," rekao je Vujović.

Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u cijeloj Bileći počeli su u oktobru 2017. godine. Trebalo je da budu završeni u novembru prošle godine. Projekat je višemilionski, a praćen je nizom problema.