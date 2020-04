Prvi dan nakon što su neke mjere ublažene, na ulicama gradova i opština Republike Srpske vidne su veće gužve.

Pojedine uslužne radnje, saloni namještaja, radnje s informatičkom i telekomunikacionom opremom, te neke od zanatsko - preduzetničkih radnji, danas su, nakon skoro mjesec i po otvorile vrata svojim klijentima. Dok je dio butika primio kupce i nakon više od mjesec dana izdao prve račune, većina ih je još u pripremi.

Neki su jedva dočekali da kupe nove stvari, drugi kažu – sačekaće dok se situacija još popravi.

“Ja nisam zaista ulazila, nemam potrebe da ulazim u butike, ali vidim da ljudi čiste, da su postavili ove otirače za brisanje nogu.”

“Još nisam ušla nigdje, iskreno, ali vidim rade neki. Patike još uvijek ne kupujemo, odjeća kada bude, kao što vidimo nije još ni otvoreno sve, ako bude ićemo.”

“Imao bih ja potrebu i kupio bih ja nešto, ali imam one stare garderobe, nosiću to. Bolje sačuvati se u starom, nego u novom, a bolest dobiti.”

“Pa vrijeme je. Već smo dugo u karantinu, tako reći.”

Ipak, kada se svi butici otvore, kupovina robe će izgledati nešto drugačije od onoga na šta smo do prije korone navikli.

Robu nećete moći da probate u samim buticima, već kod kuće. Ako vam ne bude odgovarala, možete je zamijeniti.

A dok je većina butika još u pripremi, dostava hrane radi punom parom. Čini se da je to dosta falilo građanima, jer restoranima koji dostavljaju hranu, telefoni ne prestaju da zvone. Od ranog jutra imaju pune ruke posla.

“Počeli smo s radom, Bogu hvala, posla ima. Počeli su ljudi zvati, poželjeli su se i na nama je da se borimo. Poštujemo mjere – rukavice, maske", kaže Dušan Šakić, roštiljnica "AD" Banjaluka.

Blaže mjere su obradovale i naše najstarije sugrađane. Penzioneri od sada u kupovinu mogu svakim radnim danom od 7 do 10 časova. Kažu, jedva su dočekali. Dva dana im nije bilo dovoljno da obave sve svoje obaveze.

“Mnogo znači. U kući sam zatvorena cijelo vrijeme i pridržavam se.”

“Ne mogu ja za dva dana, pođem u prodavnicu, pa nešto zaboravim. Uz pomoć porodice, a da sam sam, ne znam kako bih.”

Obradovala je ta odluka Republičkog štaba za vanredne situacije i penzionere na jugu Republike Srpske.

“Srećna sam, naravno, kao i svi. Vala smo bili zatvoreni. Puno nam to znači.”

“Mnogo, mnogo znači. Dobro je ovo.”

“Pridržavam, evo nisam izlazila ovih dana dok nije odobreno. Kući sam stalno, a idem i radim na njivu njivu, šta ću, moram.”

Između ostalog, juče na 26. sjednici Republičkog štaba, dio mjera je produžen do 11. maja, dok je rad ograničen tržnicama na veliko i malo, te stočnim pijacama od 7 do 15 časova u periodu od 28. do 30. aprila, te određenim radnjama od 7 do 19 časova u periodu od 28. aprila do 11. maja.