Stanje alarmantno: Sve više zaraženih morbilama u FBiH

Broj oboljelih od morbila u Federaciji BiH povećava se iz dana u dan. Posljednjih dana u Unsko-sanskom i Srednjobosanskom kantonu zabilježeno je po sedam slučajeva, dok ih je u Zeničko-dobojskom šest.

To su podaci dostavljeni Federalnom zavodu za javno zdravstvo, potvrđeno je za „Avaz“.

Oboljelih ima i u Republici Srpskoj, gdje svakodnevno prate situaciju i poduzimaju mjere u zaštiti stanovništva.

Shvatiti ozbiljno

No, i dalje najviše oboljelih je u Sarajevskom kantonu, gdje su juče Zavodu prijavljena 204 slučaja. Da je stanje alarmantno, potvrdili su i iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), odakle su upozorili da u njihovu ambulantu dnevno dođe i po 15 pacijenata oboljelih od morbila.

Saznajemo da oboljela beba još nije skinuta s respiratora. Osim tog mališana, još je jedno dijete u izuzetno teškom stanju.

U najvećoj medicinskoj ustanovi u BiH hospitalizirana su 33 pacijenta otkako su se pojavili morbili. Novooboljeli svakodnevno pristižu na Infektivnu kliniku.

Epidemiolozi upozoravaju da morbile treba shvatiti ozbiljno, jer se brzo prenose, a simptomi se vide tek nekoliko dana kasnije.

"Svaka osoba koja nije vakcinisana ima mogućnost da oboli", navode oni.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da stepen imunizacije nacije bude 95 posto, a kod nas je on pao na 50 posto kada je riječ o prvoj vakcini, a kada je u pitanju druga, spustio se na čak 40 posto.

Osnovna greška

Ova bolest ne pogađa samo djecu. Oko 20 posto zaraženih starije je od 18 godina, dok je broj oboljele djece do pet godina 70 posto.

"Da bi se spriječilo širenje morbila, treba poduzeti hitno neke korake. Prvo treba vakcinisati svu djecu od šest mjeseci do godine. Kod nas se vakcina protiv morbila daje tek kada djeca napune godinu. Zato su sada najviše oboljela djeca do tog uzrasta. Uz to, već imamo generaciju majki koje nisu vakcinisane pa su njihove bebe potpuno nezaštićene", pojasnila nam je jedna pedijatrica.

Prema njenim riječima, krajnje je vrijeme da nadležni reagiraju na novonastalu situaciju.

Nikad nije kasno za vakcinu

Ljekari kažu da za vakcinu nikad nije kasno i da se propuštena zaštita može nadoknaditi. Podsjećaju i na činjenicu da, ako je 100 djece u prostoriji, a samo jedno zaraženo morbilima, bolest se može proširiti na 90 posto ostale djece.

"Pokrivenost imunizacijom svih do 30 godina manja je od 50 posto", podsjećaju iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Broj oboljelih po kantonima

204 – KS

7 – USK i SBK

6 - ZDK