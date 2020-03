Štab dobio zaključke kako bi se eventualno širenje virusa korona svelo na minimum

Кomandant gradskog Štaba za vanredne situacije Mirko Ćurić saopštio je čitav niz novih zaključaka ovog tijela za područje Trebinja, u cilju preventivnog djelovanja kako bi se eventualno širenje virusa korona svelo na minimum.

Ćurić je u zaključcima, koji su doneseni na današnjem zasjedanju Štaba za vanredne situacije, naveo da je neophodno izvršiti dezinfekciju svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u periodu od 36 časova.

„Nakon ove mjere, neophodno je nastaviti i kontinuirano obavljanje mjere dezinfekcije preporučene od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“, istakao je Ćurić.

On je kazao da se preduzeća "Кomunalno" i "Vodovod", te Teritorijalna vatrogasna jedinica Trebinje, Vatrogasna jedinica Lastva, dobrovoljna vatrogasna društva i Dom zdravlja Trebinje obavezuju da sve raspoložive kapacitete stave u funkciju sprovođenja mjera dezinfekcije.

„Obavezuju se sve javne ustanove i preduzeća i privatni prevoznici koji pružaju usluge javnog prevoza na području Trebinja da o realizaciji dezinfekcije izvijeste gradski Štab za vanredne situacije u roku od 24 časa od sprovedene dezinfekcije“, istakao je Ćurić.

Jedan od zaključaka Štaba je i da se svi naši stariji sugrađani, kojima je potreba pomoć prilikom kupovine hrane ili lijekova, mogu pozvati besplatan broj 121, gdje će im neophodne proizvode donijeti volonteri Crvenog krsta, radnici Gradske uprave ili javnih ustanova sa područja grada Trebinja.

Poseban zaključak se tiče radnog vremena apoteka na području Trebinja, čije radno vrijeme je od danas do20.00 časova, dok spisak dežurnih apoteka treba da dostave Štabu.

Gradska uprava i javne ustanove grada od sutra, 16. marta, radiće u privremenom izmjenjenom režimu, gdje rizične grupe radnika (trudnice i radnici sa zdravstvenim problemima) neće biti u obavezi da dolaze na posao.

Šalter sala Gradske uprave radiće u privremenom izmjenjenom režimu sa strankama i to od 9.00 do 14.00 časova i od 15.00 do 17.00 časova.

Ćurić je istakao da je donešenje ovih mjera preventivno djelovanje da, ukoliko dođe do pojave virusa korona, da se njegovo potencijalno širenje svede na minimum, kako bi zdravstvene ustanove mogle da reaguje na adekvatan način.

„Problem u pojedinim zemljama je nastao onog momenta kada zdravstvene ustanove nisu mogle da pruže adekvatnu uslugu, jer je broj zaraženih bio daleko veći od njihovih raspoloživih kapaciteta, o čemu svjedoče i slučajevi u Italiji i Španiji, koje su daleko razvijenije od nas, ali koje, nažalost, očigledno nisu na vrijeme krenule sa preventivnim mjerama i nisu dovoljno ozbiljno shvatile novonastalu situaciju“, pojasnio je Ćurić.

Za nadzor nad ovim mjerama zaduženi su nadležni inspekcijski organi i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

„Gradske inspekcije od sutra će imati na raspolaganju ispomoć iz ostalih sedam gradskih odjeljenja, kako bi se njihov posao na terenuobavljao kvalitetnije i ažurnije“, naveo je Ćurić.

Ćurić se zahvalio svim građanima i privrednicima koji poštuju izrečene mjere naredbe gradskog Štaba za vanredne situacije i nadležnih zdravstvenih ustanova, kao i svim službama koje rade na sprovođenju istih.

Od sutra, neće biti moguće posjete Muzeju Hercegovine, kao ni korišćenje pojedinih usluga Narodne biblioteke – čitaonice i računarskog centra.

U Trebinju nema potvrđenih, kao ni sumnjivih slučajeva infekcije virusom korona.

Pod nadzor se nalazi 13 osoba, od kojih je šest u kućnoj izolaciji.

Iz Štaba je ponovo upućen apel građanima da nema mjesta panici, te da se pridržavaju propisanih preventivnih mjera, kao i da izbjegavaju grupna okupljanja i napuštanje Trebinja bez prijeke potrebe.