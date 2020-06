Šta to vagi ne da mira? Top četiri načina na koje uništavaju sve veze

Vage su poznate kao jedan od najromantičnijih horoskopskih znakova u čitavoj astrologiji. Vage su odane, šarmantne i vole da su uvijek zaljubljene – i to ih čini divnim partnerima… većinu vremena.

Vage, pored mnogo pozitivnih osobina, kao i svaki drugi znak imaju svoje negativne kvalitete. Neki od ovih atributa nisu simpatični i mogu da predstavljaju ozbiljne probleme u vezama, bez obzira koliko Vage žele da ih uravnoteže.

Kakve su Vage u vezama i šta one donose u vezi kao romantičniji partner? Bez obzira na to što čine lojalne partnere, oni obično pate od neodlučnosti, površnosti i manipulacija. Evo šta treba znate ako ste u vezi sa Vagom.

1. Vage su neodlučne.

Vage su notorno neodlučne. Vage će neumoljivo da odmjere prednosti i nedostatke svake odluke koju donesu – čak i one male. Ne samo da ovo može postati frustrirajuće za njihove partnere u svakodnevnom životu (jer niko ne želi da čeka okolo dok neko pokušava da odabere koju vrstu kafe da naruči ili koje cipele da kupi), već ova neodlučnost može uticati i na sposobnost Vage da se obaveže u vezi. A to ne znači najstabilnije partnerstvo.

2. Vage se previše brinu za površne stvari.

Nakon nekog vremena, normalno je da ljudi u vezama počnu da se manje brinu za izgled. Za Vagu je, međutim, to potpuno neprihvatljivo. Vaga uvijek pazi da je u vrhunskoj formi: Od tijela do garderobe, i očekuje da partner učini isto. Ova naizgled plitka i materijalistička očekivanja mogu vršiti veliki pritisak na partnera, a za mnoge jednostavno nije vrijedno ostanka u takvoj vezi.

3. Vage mogu biti zahtjevne.

Iako Vage vrednuju svoju individualnost, one takođe žele odobravanja drugih i mrze da budu same. Vage prosto obožavaju kada ih partner obasipa pažnjom ali istovremeno cijene svoju slobodu. Vage možda ne vide da često žude za pažnjom zaboravljajući na partnera što bi na kraju moglo dovesti do raskida.

4. Vage manipulišu drugima da dobiju ono što žele.

Vage se mogu odlično usaglašavati sa bilo kime zahvaljujući svojoj sposobnosti da lako šarmiraju i impresioniraju druge. Ali zato što Vage mogu tako dobro da čitaju ljude, takođe mogu uočiti njihove slabosti na udaljenosti od jednog kilometra, a ponekad te slabosti koriste protiv drugih radi lične koristi.

Romantični partneri ispočetka će se osjećati polaskanim time koliko pažljivo Vaga obraća pažnju na njih i razumije njihove ćudljivosti. Ali ako Vage pokažu svoju manipulativnu stranu, prije ili kasnije, njihovi partner počeće da im ozbiljno zamjeraju i veza će se neminovno završiti loše.

Vage sigurno nisu savršene, ali niko nije, zar ne? Dakle, ako volite Vagu uprkos njihovim manje poželjnim kvalitetama, nema razloga da ne pronađete rješenje za ove izazove u vezi. A za vas Vage, imajte na umu ovaj spisak sljedeći put kada suptilno (ili ne baš tako suptilno) kritikujete noćnu odjeću vašeg partnera ili prevrćete njihove riječi da biste krenuli svojim putem, piše super.zena.b92.net.