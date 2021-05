Šta kažu u Srpskoj na rigorozan prijedlog zakona protiv pušenja u FBiH?

Zabranjeno pušenje. Na taj znak ćete vjerovatno ubrzo naletjeti u svim javnim zatvorenim objektima u Federaciji. Novi zakon će pred federalne parlamentarce već iduće sedmice. Mnogi isto jedva čekaju i u Srpskoj.

“To bi bilo idealno, ili napraviti određena područja unutar kafića gdje se može, kao što je na zapadu, ili samo dozvoliti na otvorenom, u bašti”, ”ja kao nepušač ne znam sad, meni svejedno, ali reći će ovi možda nema tolerancije”, neki su od komentarana ovaj zakon.

Federalni ugostitelji su se očekivano prvi pobunili. U Republici Srpskoj kažu - duvan je nužno zlo, iako je dugoročno gledano, manje cigareta pozitivan korak.

- Treba uzeti u obzir i posljedice koje one povlače, pogotovo sad, u ovom vremenu, gdje su ugostitelji teško pogođeni krizom. Kratkoročno, nikakvog efekta ja mislim da tu ne bi bilo. Niko neće prestati pušiti zato što ne može pušiti u kafiću, on će i dalje da puši, da li će to uticati na nas i naš prihod – veoma – kazao je Željko Tešić, vlasnik "Kafeterije Pet" u Banjaluci.

Medicinari, kao uvijek, glasaju za oštrije mjere protiv duvanskog dima. I ponovo upozoravaju na štetne posljedice pušenja.

- Cigarete, zajedno sa povišenim krvnim pritiskom i šećerom su jedan od vodećih faktora rizika za nastanak moždanog udara, i ja čim stavim sondu ultrazvučnu na krvni sud već vidim da li je neko pušač ili nije – rekao je Vlado Đajić, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Osim u javnim objektima, prijedlog zakona u Federaciji zabranjuje konzumaciju duvana u javnom prijevozu, ali i u privatnim automobilima u kojima se nalaze djeca. Sličan zakon je bio u planu u Republici Srpskoj prije četiri godine - ali je povučen iz procedure.