Šta je u glavi muškarca koji odluči da ubije svoju ženu, pa potom izvrši samoubistvo?

Pedesetdevetogodišnji Sjeničanin R.M. pucao je danas u bivšu partnerku A.M. koju je pogodio u stomak i ramena, a zatim je izvršio samoubistvo. Ovo je samo još jedan u nizu napada na žene u posljednjih godinu dana u Srbiji.

Podsjetimo, pre samo 3 mjeseca muškarac D. J. (25) i njegova supruga T. J. (25) posvađali su se na parkingu ispred zgrade u Ulici dr Ivana Ribara u Bloku 45, nakon čega je on potegao pištolj i ispalio joj više hitaca u grudi i to u trenutku dok su se pored nje nalazila kolica sa njihovom bebom. Muškarac se, kako saznajemo, potom izmakao nekoliko koraka i pucao sebi u glavu. Ovaj slučaj šokirao je građane Srbije posebno zbog činjenice što se zajedničko dete na mestu zločina.

Pre samo dvije nedelje, Saša M. (65) iz Kraljeva pokušao je da ubije svoju suprugu M. M. (47) ispalivši u njenom pravcu hitac iz pištolja, ali ju je srećom promašio. Pošto je mislio da ju je ubio, Saša je zatim pucao u sebe.

April je bio posebno težak po žene, pa su se dogodile dvije tragična slučaja. Prvi kada je Branko Vujić (62) u Somboru pištoljem ubio suprugu Desimirku (55), a zatim sebi pucao u glavu nakon čega je preminuo, a drugi istog meseca kada je Goran Maćić (57) iz Užica, zaklao svoju ženu Snežanu (51) u podrumu zgrade u kojoj je živela, a nakon krvavog pira izvršio je samoubistvo vješanjem na imanju svog zeta i ćerke u selu Gorjane.

Međutim, postavlja se pitanje zašto nasilnik, odnosno ubica želi da oduzme život ženi, pa ga odmah potom oduzima i sebi?

"Svaka iracionalnost ima neku svoju logiku. Logika ovih ljudi bi se mogla opisati na sljedeći način: 'Ona je moja jedina ljubav. Kada nije sa mnom, ja užasno patim. Zato meni nema života bez nje. Mora mi se vratiti. Ako neće da mi se vrati, onda je okrutna jer me prisiljava da toliko patim. Nije u redu ja da budem nesrećan, a ona srećna. Kako je samo bezosećajna. Ako neće da bude moja, neće biti ničija. Time što odbija da se vrati ona uništava moj život, a što mi daje pravo da ja uništim njen'. Drugim riječima, ubica je želio da se ona vrati i da se sve lijepo završi, a kada nije htjela lijepo, moralo je ružno", pisao je dr Zoran Milivojević u kolumni za "Politiku" objašnjavajući zločine iz strasti.

Prema riječima stručnjaka, ovakvim zločinima prethodi patološka ljubomora, prijetnje, fizički obračuni.

Klinički psiholog Aleksandra Janković za "Telegraf" je rekla da se zločini iz strasti uglavnom dešavaju usljed patološke ljubomore. Sitni pokazatelji ovakvog stanja, prema njenim riječima su raspravljanje i raspitivanje o prethodnim odnosima, koje kasnije poprimi laganu kontrolu i stalna ispitivanja poput "ko te je zvao", "gde si bila", "sa kim si bila", "gdje si do sada", "šta si radila".

"Kada dođe do uzimanja telefona bez pitanja, gledanja liste poziva, poruka, pravljenja lažnih profila na društvenim mrežama, kontaktiranje preko njih sa partnerima, pozivanje na piće, iskušavanje, treba da se podvuče crta. Mnoge žene prelaze preko toga, provjeravanje doživljavaju kao pokazatelja ljubavi, a u stvari je u pitanju nešto drugo", kaže Jankovićeva za "Telegraf" i dodaje da je alarm za beg iz odnosa i opsednutost partnerkom.

Prema njenim riječima, partnerovo stoprocentno fokusiranje na vas nije dobar pokazatelj ljubavi, iako takvo ponašanje ženama prija u nekom trenutku.

"Sljedeća faza u takvom odnosu je veći stepen kontrole, počinje preispitivanje o prijateljima, da li su oni zaista dobri za nju, a sve to se radi da bi partnerka bila samo njemu posvećena. Kada žena ostane bez ijednog prijatelja, partner joj uglavnom govori da neće nikada biti sama sa njim, da ima njegovu punu podršku i pažnju, a to treba da bude znak da je ljubomora došla do ozbiljne faze, poslije čega dolazi do verbalne i fizičke torture, do prvog šamara, preko kojeg nikako ne sme da se pređe" ističe Jankovićeva, i dodaje kako žena kada počne da sumnja da nešto nije u redu, odmah treba da se posavjetuje sa stručnim licem.

Žena tada nikako ne smije da poklekne, da pronalazi razloge i opravdanja kako bi povratila dobar odnos sa svojim partnerom, nikako ne smije da ostane u drugom stanju, "jer će beba riješiti sve probleme", zato što se to neće desiti. Tu "bebu" će muškarac koristiti za još veći stepen manipulacije, i iz toga je samim tim mnogo teže izaći.

Ono što prethodi ovakvim tragedijama jesu godine maltretiranja i nasilja, a kada žena to više ne može i ne želi da podnese, tada nasilnik smatra da postaje žrtva njenog postupka i shvata koliko je zavistan od nje.

"Tada se može vidjeti da se njihov odnos ne temelji na ljubavi, već na posesivnosti, na primitivnoj želji da se druga osoba poseduje. U takvom potpunom podređivanju traži se dokaz njene ljubavi. Naravno, što je veća sumnja da se zaslužuje ljubav, to se i veći dokaz traži", navodi dr Milivojević.

Upravo zbog toga, ukoliko se nalazite u nekoj od ovih situacija, a one se ponavljaju, i jasno vam je da nešto nije u redu, obavezno potražite pomoć stručnog lica, kako bi na najbolji način mogli da izađete iz takvog odnosa, i time sprečite moguću tragediju.