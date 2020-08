Šta će biti od festivalske sezone u Republici Srpskoj?

Ljeto odmiče, a muzički festivali u regionu se odgađaju ili otkazuju - na šta nije imuna ni scena u Srpskoj. OK Fest, koji se održava na Tjentištu, pomjeren je na sredinu avgusta. Dubravko Suvara, direktor festivala, kaže da rade sve kao da će se festival održati - dok čekaju treći avgust i nove odluke Štaba za vanredne situacije.

"Mi bi pristali na situaciju, da nam kaže - na toj i toj površini, možete da imate toliko i toliko posjetilaca, uz određene mjere i o tome smo i razgovarali. Međutim, moram vam reći da od Instituta za javno zdravstvo, izuzev što smo imali uljudne razgovore i obećanja da ćemo doći do prijedloga tih mjera pa ćemo dati komentare, nikad više nismo ni otišli", kaže Dubravko Suvara, direktor "OK Festa".

Bezbjednost je najvažnija, poručuju i iz organizacije "Fresh Wave Festivala", koji je pomjeren s početka avgusta na početak septembra. Ocjenjuju da bi četiri ili pet hiljada posjetilaca bez problema moglo da održava fizičko rastojanje na banjalučkoj tvrđavi Kastel, gdje se održava festival.

"Možda bi bilo dobro da se pokuša naći neko kompromisno rješenje, pa da li su to tuneli za dezinfekciju, da li je to konstantno mjerenje temperature svih posjetilaca, da li su to pojačani epidemiološki timovi na samom licu mjesta... iako se čini previše komplikovano, mislim da s druge strane, benefit koji bi dobilo ovo društvo je nemjerljiv", kaže Danijel Dakić, portparol "Fresh Wave Festivala".

Banjalučki "Moto Fest" bi trebalo da se održi u drugoj polovini avgusta, umjesto u maju kako je bilo zamišljeno. Organizatori tog bajkerskog okupljanja poručuju - ako mjere ne budu relaksirane, ove godine od festivala nema ništa.

"Mislim da smo na velikom gubitku, ne samo mi u pogledu finansija gdje smo određene investicije iz svojih ličnih sredstava izdvojili, nego i sami gradovi i destinacije u kojima se ti festivali održavaju", kaže Siniša Praštalo, direktor "Moto Festa Banja Luka".

Nadležni kažu da su bili u kontektu sa organizatorima, ali da će svi festivali morati da poštuju zaključke koje Štab za vanredne situacije donosi svakih 14 dana.

"Mi nismo mijenjali preporuke po pitanju okupljanja vezano za broj lica, tako da je to ono što stoji i dalje na snazi, dok ne bude ta mjera promijenjena, do tad će se vjerovatno i odgađati sami festivali ili će se otkazivati, zavisno od toga kako organizatori budu odlučili po tom pitanju", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Većina velikih festivala širom Evrope je odgođena za 2021. godinu. Za tu festivalsku sezone pripremaju se i u Srpskoj.