Srbac bilježi rekordan rast broja zaposlenih

Pozitivne trendove u privrednim kretanjima bilježi opština Srbac. Broj zapošljavanja je u konstantnom rastu. Nakon rekordnog rasta 2010. godine, broj zaposlenih je počeo stagnirati, pa čak i opadati, da bi u 2017. bilo zaposleno 130 radnika više, dok u protekloj 2018., kažu u opštini, bilježe nikada više zaposlenih.

“Onaj, da kažem, najbitniji koji je upravo pokazatelj tih pozitivnih kretanja jeste i permanentno povećanje ukupnog prihoda koji se ostvaruje na području opštine i, naravno, povećanje ukupnog broja zaposlenih radnika. “Najveći broj novozaposlenih je u prerađivačkoj industriji iz prostog razloga što smo imali tu praktično otvaranje dva nova proizvodna pogona, a upravo i u toj oblasti je došlo do proširenja proizvodnih kapaciteta", kaže Mlađen Dragosavljević, načelnik opštine Srbac.

U Srpcu su u toku 2018. godine raspisani brojni javni pozivi. Jedan od njih je i odobravanje novčanih podsticaja za zapošljavanje. Samo za ovaj poziv iz budžeta Opštine izdvojili su 30.000 maraka.

"Podrška u zapošljavanju i samozapošljavanju omogućena je licima iz sljedećih ciljnih grupa:

-finansiranje samozapošljavanja članova porodice (djeca i/ili supružnik) poginulih boraca Vojske Republike Srpske – odobren iznos po novozaposlenom licu do 4.000 KM;

-finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske – odobren iznos po novozaposlenom licu do 2.500 KM;

-finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca članova porodica (djeca i/ili supružnik) poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Republike Srpske – odobren iznos po novozaposlenom licu do 2.000 KM", kažu iz opštine Srbac.

Za ove namjene ukupno je izdvojeno 25.000 maraka. Preostalih 5.000 iskorišćeno je za podršku u zapošljavanju lica sa visokom stručnom spremom. Najveći iznos koji je dodjeljivan po novozaposlenom bio je 2.000 KM.