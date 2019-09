Jasmin Najetović (42), prvi kopač na komori u pogonu Stranjani, već 18 godina zarađuje hljeb sa sedam kora silazeći u utrobu jame. Ogorčen je stanjem u kojem se nalaze svi rudari u BiH, a, kako kaže za Avaz, da je znao da će rudari biti na margini, nikada se ne bi zaposlio u rudniku.

Samo hoćemo pošteno da radimo

– Da sam mogao pretpostaviti da će ovako biti, nikada se ne bih odlučio da budem rudar. Glava nam je u torbi kad god silazimo u jamu, a uslovi su nikakvi. Još se moramo boriti da nam isplate ono što smo pošteno zaradili – govori Najetović.

Ističe da njegova jama sve vrijeme odlično radi i pomaže druge dvije jame, međutim, neko je uporno želi zatvoriti. Ukoliko bi došlo do toga, Najetović ističe da bi gotovo svi rudari ostali bez posla, a budući da drugog izvora prihoda nemaju, to neće dozvoliti.

– Peteročlanu porodicu hranim radeći u rudniku. Moja kćerka je došla u srijedu, dok sam ja bio u jami i štrajkovao glađu, neko joj je dao deset maraka da može ići u školu – govori kroz suze Najetović, dodajući da ima troje djece.

Dok je bio više od 24 sata u jami, ističe, kroz glavu mu je prolazilo mnogo toga, a posebno ga pogađa činjenica da je sa 17 godina bio u vojsci, a da je sa 42 bio odlučio da ruši prvo Sarajevo pa onda sve redom.

– Svakog trenutka sam se nadao da će doći i po mene. Svi smo bili pri kraju. Ako dođe do toga da nas odluče zatvoriti, ja ću prije nekoga ubiti nego to dozvoliti. Spreman sam ubiti nekog da bih zadržao posao jer mi valja hraniti troje djece – odlučan je on.

Ne damo da nas omalovažavaju

Na kraju Najetović ističe da svi rudari hoće da pošteno rade i da im se uredno isplati ono što su zaradili.

– Desi li se nova blokada računa, ostaćemo tamo deset godina ako treba, a mogu samo doći da nas zatrpaju. Izaći nećemo, ne damo da nas omalovažavaju i potcjenjuju – podvukao je on.

Osjećaj kada su javili da je račun odblokiran je neopisiv, vjerujte, osjećao sam se isto kao da sam se ponovo rodio, kaže Najetović.

