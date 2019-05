Spor sa paljanskim Vodovodom: Preduzeće “Stanišići” želi vansudsko rješenje

Preduzeće “Stanišić“ želi da vansudskim putem riješi spor sa paljanskim Vodovodom, iako bi sudskim putem mogli da dobiju više od 300 hiljada maraka iz opštinskog budžeta. Problem je star već 5 godina, a radi se o vodovodnom objektu "Brus", koji se nalazi na zemljištu pomenute kompanije.

Međutim, bez tužbe Stanišić nije mogao uđe u kupljeni posjed. Iako advokatski tim tvrdi da firma "Stanišić" gotovo sigurno dobija spor, u kompaniji tvrde da bi vansudsko poravnanje spriječilo finansijske probleme u Vodovodu.

“Nudimo vodovodnom preduzeću da kupi dio zemljišta koji im je stvarno potreban da obslužuju objekte koje koriste po visini opštinske cijene na lokalitetu “ Brus “ opštine ISG koji iznosi 25 maraka po kvadratnom metru, što za površinu od 2 249 kvadrata koji zista i koriste od ukupne površine od 16 0 58, iznosi 56 225 KM I iz svega ovog proizilazi da je visina našeg sudskog poravnanja 56 225 KM, a ne 320 hiljada kako se pokušava u javnosti predočiti“, kaže Njegoš Poljaković, direktor firme “Stanišić“ Pale.

Menadžer firme Aco Stanišić, odbornik je DEMOS-a u skupštini opštine Pale. Opoziciji je zasmetalo to što njegova firma želi da naplati od Vodovoda zakupninu ili parcelu koju koriste i u javnosti plasiraju informacije da bi time Vodovodu prijeti stečaj. Danas nisu bili dostupni za komentar, a vrata na prostorijama SDS-a bila su zaključana. Načelnik opštine Boško Jugović kaže da je sadašnja vlast uspjela da nagodbama riješi mnoge sudske sporove koje su ostale iz prethodne SDS-ove vlasti. Na narednoj Skupštini predložiće da se izvrši vansudsko poravnanje kako bi u budžetu ostalo 260 hiljada maraka, a problem bio trajno riješen.

“Postoji mogućnost i latentna opasnost koja je već na vidiku da će to opštinu koštati preko 300 hiljada maraka I to bi značilo problem za Vodovod. Postavljam pitanje ko onda snosi odgovornost, to jeste ta politička zamka, gdje je sada opozicija u problemu, oni su zakotrljali taj točak i ne znaju kako da izađu iz toga, tako da pozivam još jednom na razum I da se politika ne mješa sa ekonomijom“, kaže Boško Jugović, načelnik opštine Pale.

Javno komunalno preduzeće “Glog“ iz Istočnog Starog Grada od kojeg je firma “Stanišić“ kupila zemljište, takođe godinama nije mogla da napravi sporazum sa Vodovodom iz Pala, pa je zemljište moralo da ide na licitaciju. Na čelu paljanskog Vodovoda sada se nalazi kadar DEMOS-a koji želi da trajno riješi spor na “Brusu” bez velikih novčanih i sudskih gubitaka.