SPC - trajanje kroz vijekove: 800 godina autokefalnosti dobra prilika da se Srbi podsjete na sve što jesu

NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom izjavio je da je 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve /SPC/ dobra prilika da se Srbi podsjete na sve što jesu, ali da shvate i svoju obavezu da to veliko bogatstvo koje nose na svojim plećima moraju sačuvati.

"Osamsto godina je značajan jubilej u istoriji naše Crkve i naroda i vrhunac našeg postojanja i borbe. Moramo svi preuzeti obavezu za ono što jeste naša istorija i Crkva, a danas je ono što je bila juče i što će biti sutra - to je jedno trajanje kroz vijekove", rekao je mitropolit dabrobosanski u izjavi Srni.

On je napomenuo da je autokefalnost samostalnost jednog naroda i Crkve u njenom slobodnom razvijanju, kako u duhovno-crkvenom, tako i u nacionalnom pogledu.

"Zato je vrlo važno da shvatimo da je ovaj jubilej dobro podsjećanje kada se ponovo stiče snaga i energija za novih 800 godina. Ovo je veliki jubilej ne samo za Crkvu, nego cijeli srpski narod i za svakog od nas", ocijenio je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit dabrobosanski je istakao da svaki Srbin treba da bude svjestan da nije samo jedan član, već da je u sebi jedna mala crkva.

"Svako od nas nosi Hrista Gospoda i Svetog Savu u sebi i svaki od nas jeste živohodajuća crkva. Toga moramo biti svjesni, to moramo u sebi obnoviti i znati cijeniti sebe i sve ono što jeste Sveti Sava nama predao, a to je autokefalija", rekao je mitropolit dabrobosanski.

Prema njegovim riječima, bez samostalnosti ne bi se srpski narod mogao ne samo odbraniti od iskušenja i stradanja, već bi potpuno nestao i iščezao kao što su iščezli drugi manji narodi koji su bili u sklopu nekih drugih patrijaršija.

"To je bogatstvo našeg postojanja, borbe i moramo toga biti svjesni i ponosni i preuzeti obavezu za ono što je crkva u budućnosti, a to je da se moramo boriti, raditi i mnogo truditi da opravdamo nasljeđe koje smo dobili zasugom Svetog Save i svih prije nas koji su se borili za Crkvu i otadžbinu", istakao je on.

Mitropolit Hrizostom je podsjetio da su se srpski patrijarsi i episkopi na svojim prostorima borili sa svim mogućim i nemogućim problemima, nedaćama i nevoljama na koja su nailazili u tih 800 godina. "Kada se pogledaju događaji kroz vijekove, čudesno je da još postojimo", rekao je mitropolit dabrobosanski.

Prema njegovim riječima, za srpski narod i Crkvu, ali i cijelu Evropu, 18, 19. i 20. vijek bili su najtragičniji vijekovi, godine velikih ratova i sukoba kroz koje je prošao srpski narod.

"Ali, zahvaljujući SPC, koja je bila objedinjavajuća majka, srpski narod je uspio da preživi i sve to pobijedi kroz molitvu, suze, stradanje preko krsta i golgote sve do današnjeg dana. I zato smo blagodarni Bogu i Svetome Savi da nam je dao snage. Zato sada i ovdje, u Sarajevu, možemo svjedočiti Hristu Gospodu i Svetom Savi", mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

On je naveo da to znači da srpska crkva može da preživi i nadvlada sve nevolje kroz koje su Srbi prošli na ovim prostorima, posebno u prethodnih 30 godina.

Kada je u pitanju imovina SPC u Mitropoliji dabrobosanskoj, on kaže da je taj problem "gdje je i prije bio", odnosno da se ništa nije promjenilo zato što ne postoji dobra volja ljudi koji o tome odlučuju.

"Imamo Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH koji, nažalost, ne primjenjuju vlastodršci ove zemlje, a izgovor im je da nema drugog zakona, a to je zakon o restituciji", rekao je on.

Mitropolit dabrobosanski kaže da taj zakon već 20 godina čeka "u ladicama" Predsjedništva BiH da bude usvojen, iako su predstavnici vjerskih zajednica nekoliko godina radile na njemu i usklađivale ga.

"Voljom nekadašnjeg američkog ambasadora /Tomasa/ Milera taj zakon je zaključan u ladicama Predsjedništva BiH i do danas neće da ga otključaju", ukazao je on.

Mitropolit Hrizostom je naveo da je prilikom nedavne posjete Banjaluci od srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika zatraženo da pokrene pitanje donošenja ovog zakona bez kojeg ni BiH ne može ići dalje, jer jedan od preduslova za bilo kakvu pomak u evropskim integracijama jeste zakon o restituciji.

"Taj zakon će donijeti pravdu i pravo kada je u pitanju uzurpirana i nezakonito oteta imovine crkava i vjerskih zajednica u BiH", napomenuo je on i dodao da je jedan od bitnijih objekata SPC u Sarajevu nekadašnja zgrada Bogoslovije, a sada Ekonomskog fakulteta koji je na volšeban način otet SPC 1962. godine.

Prema njegovim riječima, sarajevske vlasti to neće da vrate, jer je to za njih vrlo unosan biznis budući da mnogo zarađuju zahvaljujući toj zgradi.

"To je krajnje nemoralno od sarajevskih vlasti, ali i od Univerziteta, koji je odgovoran za ovu situaciju i koji bi trebalo donese odluku da se zgrada vrati SPC. Oni kažu nema zakona, ali tamo gdje postoji dobra volja onda institucija koja je donijela takvu uredbu može da poništi prethodnu odluku i sve vrati u prvobitno stanje. Prema tome, to su samo izgovori", konstatovao je on.

Mitropolit je napomenuo da je Islamskoj zajednici i Rimokatoličkoj crkvi u Sarajevu vraćena znatna imovina, ali da se o tome ćuti, dok je u Republici Srpskoj skoro sve vraćeno crkvama i vjerskim zajednicama.

"Pred nama je da se borimo i nadamo se da će jednog dana i to doći, jer nam je jako bitno da u Sarajevu počnemo funkcionisati na mnogo kvalitetniji način i da, kao Crkva, možemo da djelujemo i kulturološki i obrazovno i socijalno", naglasio je mitropolit dabrobosanski.

On je ocijenio da bi se tako poboljšao kvalitet postojanja SPC u Sarajevu i organizovalo sve ono što je potrebno od biblioteke, muzeja, arhiva, socijalne službe...

"Ovako nemamo gdje. Mi smo jednostavno osakaćeni i pored tolike imovine nemamo gdje da radimo, ali se borimo koliko možemo da nešto stvorimo", rekao je mitropolit dabrobosanski Hrizostom Srni.