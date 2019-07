SOLANA d.d. Tuzla podržala inovativnost mladih ljudi

SOLANA d.d. Tuzla još jednom dokazuje svoje opredjeljenje i brigu kako za mlade tako i za širu društvenu zajednicu te opravdava epitet regionalne kompanije sa visokim stepenom društvene odgovornosti. Naime, u koordinaciji sa AS Holdingom i uz podršku Inkubatora društvenih inovacija „MUNJA“ Sarajevo, 27. i 28.06.2019 godine je uspješno organizovala takmičenje za mlade "SOLANA INNOVATION CHALLENGE".

Takmičenjem je data prilika mladim ljudima starosti od 18-25 godina da prijave svoje inovacije na dvije teme delegirane od strane Solana d.d. Tuzla. Prva tema se odnosila na proizvode na bazi soli uz naziv „Tuzlanska so prirodni kristal zdravlja i ljepote“ i druga tema „Slana strana budućnosti“ koja se odnosila na savremenije kampanje, ambalažu i proizvode. Od velikog broja prijavljenih timova u uži krug, nakon ocjene stručnog žirija, osam timova je zadovoljilo uslove za učešće u finalu „Solana Innovation Challenge“. Osim takmičarskog dijela studenti su kroz radionice imali priliku steći nova znanja o procesu proizvodnje soli, vještinama uspješnog prezentovanja te kroz rad sa mentorima obogatiti svoja znanja u kreiranju stvarnih poslovnih izazova.

Visok stepen timskog rada, kreativnost i prezentnost vlastitog rada te usklađenost sa strategijom kompanije Solana d.d. Tuzla pokazao je tim iz Elektrotehničke škole u Tuzli pod nazivom „Makerspace“ i osvojio prvo mjesto na ovogodišnjem „Solana InnovationChallenge“ takmičenju.Drugo mjesto osvojio je tim AD Salinas sa Univerziteta u Tuzli, a treće mjesto pripalo je timu Slana Oaza također sa Univerziteta u Tuzli.

"Naša tradicija poslovanja od 1885. godine obavezuje nas na razvoj i unapređenje naših proizvodnih procesa, osavremenjavanje proizvoda na bazi soli i praćenje savremenih načina poslovanja, čija su inspiracija bili upravo mladi ljudi, takmičari „Solana InnovationChallenge" – istakao je direktor Solana d.d. Tuzla, Bakir Smailagić.

Stručni žiri koji je ocjenjivao razrađenost ideje, kompatibilnost sa strategijom poslovanja kompanije, vještinama prezentovanja i pripremljenosti timova činio je Bakir Smailagić, direktor Solana d.d. Tuzla, Neven Hadžisulejmanović, član Uprave za operativno poslovanje AS Holdinga, Ethem Numić, Direktor direkcije za razvoj i marketing AS Holdinga, mr. Zijad Lugavić,Pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dr.sc. Ermina Smajlović, vanredni profesorna Odsijeku marketing, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, prim. dr.MelihaAhmetbašićspec.dermatovenerologije, šef Odsijeka za kožno-venerične bolesti i dr. sc.RamzijaCvrk, vanredni profesor na Odsijeku prehrambena tehnologija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

"Ljudi su najvažniji potencijal naše kompanije.To je ono u šta vjerujemo. AS Holding kao poslodavac nudi različite mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere.Studenti svoju poslovnu karijeru mogu kod nas započeti studentskom praksom, a apsolventima se po uspješnom završetku studija nudi mogućnost sudjelovanja u pripravničkom programu.Upravo zato projekat poput „Innovationion Challenge“ pruža mogućnost našim učesnicima da bolje upoznaju naše kompanije „iznutra“ kroz vlastito iskustvo i upoznaju neke od naših najvećih stručnjaka kroz mentorski rad.Kandidati koji su usmjereni na svoju profesionalnu budućnost, kod nas imaju šansu da od studentske prakse preko pripravništva dođu i do zaposlenja" – istakla je Emira Duratbegović, direktor Direkcije za ljudske resurse/HR AS Holdinga.

Solana d.d. Tuzla je ponosna što je pružila priliku mladim ljudima da „kvalitet sa tradicijom“ oplemene sa savremenim i inovativnim idejama koje će ovoj kompaniji pružiti nove mogućnosti u daljem poslovanju.