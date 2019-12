Sokolac od naredne godine u projektu "Spojimo djecu Kosmeta i Srpske"

Opština Sokolac planirala je da naredne godine prvi put prihvati i ugosti grupu djece sa Kosova i Metohije u okviru programa "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske", rekao je danas načelnik ove opštine Milovan Bjelica.

Bjelica je novinarima nakon razgovora sa predsjednikom Odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Miloradom Arlovim rekao da će djeca od 10 do 15 godina, boraviti sedam dana u porodicama u ovoj opštini.

On je istakao da je Sokolac, kao bratimljena opština sa srpskom opštinom Peć, pomagao u više navrata i da planira i dalje pomagati Srbe na Kosovu i Metohiji, u granicama svojih mogućnosti.

Bjelica je najavio da će opština Sokolac nakon Nove godine finansijski pomoći nastavak izgranje Centra za djecu sa posebnim potrebama u Kosovskoj Mitrovici.

Arlov je danas nakon razgovora sa Bjelicom posjetio učenike Osnovne škole "Sokolac" koji su u humanitarnoj akciji "Za dječiji osmijeh na Kosovu i Metohiji" prikupili 2.830 KM.

On je izrazio posebnu zahvalnost osnovcima sa Sokoca koji su u ovoj akciji prikupili najveći iznos sredstava od svih 25 osnovnih šokola u Srpskoj.

"Zahvaljujem učenicima Osnovne škole, nastavnicima, rukovodstvu opštine, porodicama i svim građanima Sokoca što već nekoliko godina vrlo uspješno provode akciju u pomoći srpskoj djeci i našim projektima, a ove godine i u izgradnji Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" u Kosovskoj Mitrovici i akciju "Za dječiji osmijeh na Kosovu i Metohiji"", rekao je Arlov.

On je istakao da su učenici Osnovne škole sa Sokoca pokazali koliko se u njima razvija humanost od ranog doba života, što pokazuje da će sigurno biti dobri ljudi.

Arlov je i ovom prilikom zahvalio svim osnovnim školama i cijeloj Srpskoj na velikoj pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, u ime srpske djece u ime porodica i u ime Kosova i Metohije.

On je naveo da je ove godine ključni projekt Odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije izgradnja Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" za 140 djece iz Udruženja roditelja "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici.

Arlov je najavio da će ovaj poklon Republike Srpske biti izgrađen, opremljen i otvoren 19. avgusta na praznik Preobraženje Gospodnje.

Divna Јanković, bila je donedavno direktor Osnovne škole "Sokolac" u kojoj je vrlo uspješno sprovedeno niz humanirarnih akcija, od kojih joj posebno zadovoljstvo pričinjava "Za dječiji osmijeh na Kosovu i Metohiji", u kojoj su bili najuspješniji u Srpskoj.

Ona je podsjetila da je prva akcija počela prije tri godine pod nazivom "Јedno dijete - jedan slatkiš", te da je nakon toga prikupljeno najviše sredstava u tri slične akcije za djecu Kosova i Metohije.

Predsjednik Savjeta učenika Osnovne škole "Sokolac" Sergej Beatović rekao je danas novinarima da je ponosan što su učenici ove škole prikupili najviše sredstava u Republici Srpskoj za njihove vršnjake na Kosovu i Metohiji i što su učestovala sva odjeljenja, u ovoj kao i u svim ostalim akacijama gdje su svaki put bili među najboljima u Srpskoj.