Snežana Radojčić na dva točka obilazi svijet

Već sedam godina Snežana Radojčić na biciklu obilazi svijet. Dosad je prešla hiljade kilometara, upoznala brojne narode i kulture. Kaže da živi svoj san.

"To je putovanje oko svijeta u začetku, nakon sedam godina. Napravila sam do sada biciklom oko 55 hiljada kilometara, oko četrdesetak zemalja, to je za sada samo Evropa, Azija i dio Okeanije," kaže Radojčićeva.

Ispočetka je, priča Snežana, bilo prilično teško. Znalo se desiti da dnevno na raspolaganju, ima samo pet evra, ali ni to je nije pokolebalo. Plan je da se odveze do Španije a onda da, pješice, obiđe tu državu. Mašta i o Latinskoj Americi. Ništa nije teško kada radiš ono što voliš, kaže Snežana.

"Jednostavno mislim da ljudi treba da slijede svoje snove, šta god taj san bio i da se ne obaziru na to šta okolina misli o tome, jer znate kako imamo dokazano jedan život, ne znamo da imamo drugi i ako vi niste srećni u tom životu ne možete ni usrećiti druge oko sebe," kaže Radojčićeva.

Dnevno je prelazila i više od 100 kilometara. Za sedam godina svog putešestvija Snežana je napisala četiri knjige i dva priručnika. Zato je i došla na jug, da Trebinjcima ispriča svoje doživljaje sa putovanja.

Iako je na biciklu prešla kilometre i obišla pola svijeta da se provoza kroz hercegovački krš Snežana se nije usudila. Ipak, kaže, ovdje uživa.