Smanjena vidljivost na području Banjaluke, Doboja i Gradiške

U Republici Srpskoj magla je jutros izražena na području Doboja gdje je vidljivost smanjena na 30 do 50 metara, kao i Banjaluke i Gradiške, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama, uz rijeke i preko prevoja.

Na dionicama sa maglom kolovoz je vlažan i klizav.

Zbog uklanjanja naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš, zbog radova.

Na dionicama magistralnih puteva Karanovac-Crna Rijeka i Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene, saobraća se usporeno zbog sanacije klizišta.

Režim saobraćaja izmijenjen je na dionici magistralnog puta Trnovica dva-Trebinje, zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore, a saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom trakom.

Radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, zbog deminerskih radova, biće polučasovnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu NP Sutjeska-Priboj, opština Foča.

Zbog deminerskih radova na putnom pravcu Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova radnim danima saobraćaj se odvija na način 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Banjaluci je zabranjen saobraćaj svim vozilima u Ulici Gavrila Principa, na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, svim vozilima preko Zelenog mosta, svim vozilima, osim vozilima stanara, u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica, a vozila se preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

Na regionalnom putu Teslić dva-Podjezera, u mjestu Žeželja, zbog oštećenja nosive konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na lokalnom putu, dionici Doboj-Manastir Petrovo, na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U Federaciji BiH jutarnja magla smanjuje vidljivost u dolinama rijeka Drine, Save i Spreče, kao i putevima na području Tuzle, Bihaća, Zenice i Prozora.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do 25. oktobra, zbog radova, od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 18.00 časova biće obustavljan saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša.

Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor