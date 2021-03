Slavica Zeljković: U UKC RS obustavljene operacije i rad ambulanti

U UKC-u Republike Srpske od danas su prekinutu operacione radnje i rad ambulanti, rekla je doktorica Slavica Zeljković.

"Od danas je prekinut operativni program i prekinut je rad ambulanti. To znači da svi pacijenti koji imaju potrebu za kontrolom koji imaju potrebu da idu na preglede, da produže svoje terapije to ne mogu doći do ljekara", kaže doktorica Zeljković.

"Prošlo je više od godinu dana kako smo počeli da radimo trijažu ispred Uregentnog centra, te pacijente koji su imali temperaturu ili mogli biti kovid pozitivni smo usmjeravali prema Klinici za infektivne bolesti, a u prostorijama Urgentnog centra smo zbrijavali sve hitne pacijete i hiruške i nehiruške. Situacije se pogoršavala i od novembra smo ovaj dio Ugrentnog centra pretvorili u kovid ugrentni centar. Ovdje se u zadnje tri nedjelje broj pacijenata popeo nažalost i na 200 dnevno. To su teški pacijenti koji su već pregledati i u teškom stanju dolaze kod nas i nažalost na bolničko liječenje", rekla je doktorica Zeljković.