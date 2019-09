Skuplji hljeb i peciva i Republici Srpskoj?

Pojedine pekare na području banjalučke regije podigle su cijene svojih proizvoda do 20 feninga, dok ostale cjenovnike planiraju korigovati do kraja godine.

Dosadašnja poskupljenja pekarskih proizvoda uglavnom su bila posljedica viših cijena brašna, ali prema riječima pekara, komunalni nameti koji opterećuju poslovanje, natjerali su ih da ovih dana podignu cijene hljeba i peciva. Razlog je, kako tvrde, i povećanje plata radnicima.

"Poskupjele su sve komunalne naknade, što je dovelo do većih troškova proizvodnje, tako da smo se odlučili na povećanje cijena, koje smo uskladili sa drugim pekarama na tržištu", rekao je vlasnik banjalučke pekare “Marčelo” Željko Popović.

Vlasnik preduzeća “Krajina klas”, u okviru kojeg posluju pekare “Manja”, Saša Trivić rekao je da će cjenovnike zasigurno korigovati do kraja godine. On kaže da je razlog za to rast plata u Srpskoj.

"Mi smo cijene posljednji put povećali u maju, ali do kraja godine doći će do novog poskupljenja pojedinih proizvoda, ne svih. Biće to neznatan rast, od pet do deset feninga u prosjeku. Više cijene pekarskih proizvoda su neminovne zbog rasta plata radnika. To je glavni razlog", kazao je Trivić koji tvrdi da su cijene struje i drugih komunalija u drugom planu.

Na području Semberije cijene hljeba i ostalih peciva za sada miriju, ali pekari još ne mogu sa sigurnošću reći šta će se dešavati u idućem periodu.

Predsjednik Udruženja pekara regije Bijeljina Radenko Pelemiš kaže da je cijena pekarskih proizvoda trenutno stabilna, kao i cijena brašna.

"Nadamo se da neće doći do poskupljenja ni hljeba ni brašna. Nema najava za to, ali vidjećemo šta će biti u narednom periodu", rekao je Pelemiš. On kaže da će u slučaju poskupljenja struje to ići na uštrb pekara.

"Prosto ćemo raditi za manju dobit, jer je situacija u zemlji takva da je platežna moć građana slaba", istakao je Pelemiš.

Izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “Don” iz Prijedora Murisa Marić kaže da svako poskupljenje ide preko leđa običnih građana, ističući da je i dalje na djelu slobodno formiranje cijena, što je, tvrdi, pokazatelj da u RS niko ne razmišlja o potrošačima.

"U Prijedoru još nije došlo do poskupljenja hljeba i peciva, što ne znači da neće u narednim danima, jer kada dođe do poskupljenja energenata dolazi do lančanog skoka cijena svih proizvoda, a nekako su pekarski proizvodi prvi u redu. Ukoliko se obistine sva najavljena poskupljenja to će biti neizdrživo za potrošače", rekla je Marićeva. Ona je istakla da se više cijene hljeba i peciva ne mogu i ne smiju pravdati rastom plata.

"To nema ekonomsku opravdanost", kategorična je Marićeva.

Pšenica

Rod pšenice ove godine na oranicama u Srpskoj bio je ispod očekivanja, a zbog loših vremenskih prilika ni kvalitet nije zadovoljavajući.

Pekari tvrde da to ne treba da brine građane, jer se 90 odsto sirovine za pekarsku industriju uvozi iz zemalja okruženja.

"Ne zavisimo od roda i kvaliteta domaće pšenice. Na stranom tržištu pšenice ima dosta, tako da ne očekujemo veći skok u cijenama", rekao je Radenko Pelemiš.