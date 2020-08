Kako sada stvari stoje, od klasične nastave u učionicama i klupama nema ništa. Tako kažu u Institutu za javno zdravstvo RS.

Svakodnevno analizirjau situaciju, a do polovine avgustra trebali bi daju svoje zvanične preporuke za početak školske godine.

"Školska godina na onaj način koji smo do sada imali neće moći da se odvija, definitivno. To je podatak koji mi poznajemo duži vremenski period, ali određen način samog početka školske godine, odnosno odlazak učenika u školu će se u određenom segmentu desiti. Sad u kom obim i na koji način, to ćemo definisati kroz preporuke instituta", rekao je Branislav Zeljković, v.d Instituta za javno zdravstvo RS.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske poručuju da će definisati, u saradnji sa svim relevantnim obrazovnim i zdravstvenim institucijama, jasne smjernice u vezi sa nastavnim procesom u školskoj 2020/21. godini. Kažu još nisu donijeli odluku koji model nastave će biti u primjeni od 1. septembra. Ranije je ministarstvo dalo svoj prijedlog.

"U kombinovnoj nastavi gdje ćemo provoditi nastavu u školskim klupama djelom, dijelom ćemo naravno organizovati nastavu da djeca rade i onlajn, jer smatramo da kvalitetno obrazovanje svakako ne može da bude isključivost - niti onlajn, niti da djeca apsolutno ne idu u školu. Jako je važan kontakt učitelja, nastvnika sa djecom prilikom sticanja određenih znanja, utvrđivanja gradiva, rješvanja problema. aravno uz to sve, moramo biti obazrivi u smislu same epidemiološke situacije", rekla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture RS.

Do polovine avgusta će konačnu odluku o modelu izvođenja nastave, od početka nove školske godine, donijeti Vlada Republike Srpske i Republički štab za vanredne situacije. O svemu će i đaci i njihovi roditelji biti blagovremeno obaviješteni, poručuju iz Ministarstva prosvjete.

U Institutu kažu da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna. Apeluju na stanovništvo da se ne okuplja na privatnim druženjima i da poštuje preventivne mjere.

Na žalost i povćean broj smrtnih slučajeva. Starosna granica osoba koje na žalost umiru od kovida-19 se spušta. Moramo naglasiti da smo prošle sedmice imali jedan smrtni slučaj kod osobe iz dobne grupe 35-49 godina. Sedam smrtnih slučajeva kod osoba u dobonoj grupi 50-64 godine. Dakle vrlo, vrlo upozoravajuća činjenica", ističe Jela Aćimović, epidemiolog Instituta za javno zdravstvo RS.

Kapaciteti bolnica se ponovo pune. Trenutno je na UKC-u hospitalizovano 75 osoba, a u opštim bolnicama njih 205. Na respiratorima je 20 pacijenata, od čega 17 na UKC-u", podaci su Instituta.

Epidemiolozi i dalje preporučuju da se stanvništvo strogo pridržava četiri mjere, a to su fizička distanca, nošenje zaštitnih maski, lična higijena i dezinfekcija.