Sindikta traži da se zabrani rad nedjeljom, poslodavci protiv

Rad nedjeljom mogao bi da postane prošlost ukoliko pred Vladom Srpske prođe inicijativa Saveza sindikata Republike Srpske o zabrani rada nedjeljom. Prvo slijedi razgovor u Ministarstvu trgovine i turizma, kažu iz Sindikata, a nakon toga i u Ministarstvu rada Republike Srpske. Ako bude razumijevanja, nedjelja će svima postati dan za odmor, kažu iz Saveza sindikata.

"U značajnom broju trgovinskih centara, vjerovatno mislite na njih, se na najgrublji način zloupotrebljava institut najniže plate, ali isto tako se zloupotrebljava i radno vrijeme. Ali i fizički maksimalno iskorišćavaju radnici. Nerijetko je da ženska radna snaga tamo radi, da nosi gajbe, da vuku kolica. I da rade i subotom i nedeljom. Ja sam za rad, za dobro plaćen rad, ali i za odmor od 48 sati. Dakle protiv radne nedjelje," rekla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Tako ne misle poslodavci. Kažu da ima i onih koji moraju da rade, i da bi neradna nedjelja donijela više štete nego koristi. Radnici ne bi bili uskraćeni za slobodne dane, jer mogu da ih dobiju i u toku cijele radne sedmice, poručuju iz Unije udruženja poslodavaca RS.

"Ne bi to smio biti prekovremeni rad, nego bi trebao biti redovan po rasporedu. Ljudi koji rade nedeljom, da imaju slobodan utorak ili srijedu, neki drugi dan u sedmici. A totalna zabrana nikome ne koristi, to je demagogija. Hoćemo raditi manje da zaradimo više. To nije moguće, mi možemo doći do većih plata samo da više radimo da manje plaćamo obaveze, da produktivnost bude veća ili neke druge okolnosti koje mogu dovesti do povećanja rezultata rada," kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Neradna nedjelja ne bi smetala ni građanima. Kažu, sve što im je potrebno mogu da kupe i drugim danima.

"Mislim da i ti ljudi zaslužuju pravo na odmor, kao i ostali. Tako da podržavam."

"A i mi bi se isto mogli snaći, kupiti ranije. Mislim Bože moj, ni to ne bi bilo strašno."

"Mislim da taj dan ljudi trebaju da imaju za sebe i za svoju porodicu, a ne da rade kao i svaki drugi dan," komentari su građana.

Rad nedjeljom je aktuelna tema i u regionu, pa je Vlada Hrvatske počela sa priprema zakonskog okvira za ograničavanje rada nedjeljom. U zemljama EU situacija se razlikuje od članice do članice, pa je u pojedinim, poput Poljske rad nedjeljom potpuno zabranjen, u Njemačkoj, Švajcarskoj i Austriji većina trgovina nedjeljom ne radi, dok u Velikoj Britaniji nema nikakvih ograničenja. Pojedine zemlje, poput Francuske, poslodavcima daju ograničen broj praznika i nedjelja kojima mogu da rade, s tim da radnici mogu da odbiju da rade nedjeljom ili praznikom.