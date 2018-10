Sindikati "ŽRS" sutra sa upravom pregovaraju o svojim zahtjevima

Na pola sata željezničari su danas prekinuli rad. Štrajkom upozorenja izrazili su, kažu, nezadovoljstvo i zbog nepotpisivanja Kolektivnog ugovora, zbog načina restrukturisanja ŽRS-a, nesprovođenja prvostepenog postupka kod utvrđivanja reprezentativnosti od Uprave, umanjenja plata za avgust kroz potpisivanje Aneksa ugovora, te neizvjesnosti oko realizacije kredita Svjetske banke.

Sindikalci su poručili da, ukoliko sutra ne postignu dogovor sa Upravom ŽRS, u četvrtak, 4. oktobra, organizuju protest.

"Svi radnici koji su nezadovoljni u RS mogu da dođu da mirno izrazimo naše nezadovoljstvo. Ja se nadam da do toga neće doći, da će poslovodstvo ipak naći način i razumijevanje da to riješi s nama, pogotovo što imamo volju i predsjednice Vlade i resornog ministra i ostalih ministara i oni su za to da se riješi, pokušavaju da prtišću to da riješe, hoće li uspjeti, sutra ćemo vidjeti na pregovorima", rekao je Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara RS.

"Ovo su problemi koji se vuku već godianma, bilo je par štrajkova upozorenja zbog toga, štrajkovi glađu i svašta nešto drugo, obustava saobraćaja. Jednostavno uprava takva, kakva je na to se sve oglušila i nastavlja dalje sa svojim radom koji vodi ka propadanju "Željeznica"", rekao je Zlatko Marin, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti.

Podršku željezničarima dala je Konfederacija sindikata Republike Srpske. Nadaju se da će dogovor sa Upravom sutra biti postignut, jer kažu zahtjevi željzničara su minimalni i prihvatljivi. Predstavnici Konfederacije 5. septembra, na sastanku sa Vladom Republike Srpske, dobili su obećanje od premijera Željke Cvijanović i resornog ministra Neđe Trninića da će do 15. septembra biti zaključeni pojedinačni kolektivni ugovori, i ispunjeni ostali zahtjevi, što do sada, kažu sindikalci, nije urađeno.

Iz resornog ministarstva pišu da su tražili od Uprave Željeznica RS da održi sastanak sa sindikatima i da budu obaviješteni o postignutom dogovoru. Izričita je bila i premijerka.

"Ja podstičem rukovdstvo i pozivam rukovodstvo Željeznica RS da imaju strpljenja i da razgovaraju sa ljudima zato što je to neophodno, zato što svi mi imamo strpljenja i razgovramo. Prema tome, ne vidim razlog da se tu tako nešto ne desi. Potrudiću se i ja, previše mi je gust raspored i na različitm sam mjestima u Republici, ali naćiću ja vremena da razgovaram sa sindikatom", ističe Željka Cvijanović.

Iz Željeznica, u saopštenju poručuju, da pravu sindikalnu borbu za radnička prava nikada niko nije osporavao. Međutim, iznošenje neistina i ogromna šteta koja se time nanosi Željeznicama RS, nikome ne ide u prilog.

"Uprava Željeznica Republike Srpske ponovo ukazuje da širenje neistina i plasiranje dezinformacija među radnicima i u javnosti, ne donosi dobro ni preduzeću ni zaposlenima u Željeznicama Republike Srpske. Stvaranje ovakve „ podloge“ za izazivanje bilo kakvih nemira, ne može biti u interesu nijednom pojedincu ili grupi ljudi osim ako im u interesu nisu posljednje namere", kažu iz ŽRS.

Namjere željezničara su da se izbore za svoja radnička prava. Sutra idu na sastanak sa Upravom i generalnim direktorom.