Sindikati i rukovodstvo elektroprivrede bez dogovora

Sindikati i rukovodstvo Elektroprivrede Srpske nikako da se dogovore. Raskol je sve dublji zbog novog kolektivnog ugovora. Sindikalci ne pristaju na ono što uprava nudi. Kažu da novi pravilnik znači manje plate.

- Ta primanja se umanjuju od 1 do 7 posto svim zaposlenima u Elektroprivredi a nažalost NK radnicima koji imaju najmanje plate to se umanjuje do 30% - kazao je Željko Tepavčević, predsjednik sindikata RiTE Gacko.

Na odgovor nisu mnogo čekali. Luka Petrović za sve krivi lične interese vođa sindikalaca. Tvrdi da novi kolektivni ugovor štiti radnička prava.

- On apsolutno nezakida nijedan fening prava radnicima, potpuno je ostao na istim osnovama koje su daleko iznad zakonskih prava i nama to ne predstavlja problem to ERS može da finansira – rekao je Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

Najveći problem je kaže Petrović 10 miliona maraka koje su sindikalci očekivali od preduzeća za 3 godine. Toga, kaže, toga više nema. Sindikalci najavljuju protest.

Kivni su na matično preduzeće i čelnici RiTE GACKO Tvrde da im Elektroprivreda duguje više od 20 miliona maraka. 15 miliona je prava cifra, odgovaraju u Elektroprivredi i dodaju da je dug rudnika i termoelektrana njima čak 37 miliona .Od gatačkog giganta očekuju da konačno pozitivno posluje.