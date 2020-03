Sin nestalog Mirka ne vjeruje da je otišao da radi u drugu zemlju

Mirko Muharemović (54), koji je bez traga i glasa nestao u noći sa 7. na 8. april prošle godine, kada je njegova kuća u Kadinom Selu kod Mokrog izgorjela do temelja, još nije pronađen.

Ovu informaciju za Avaz je potvrdio njegov sin Milorad.

Milorad je u početku mislio da je Mirko, ipak, izgorio u požaru. No, nakon što su policajci bagerom raskopali ruševine kuće te istražitelji obavili vještačenja, utvrđeno je da na zgarištu nije bilo ljudskih ostataka.

– Nedavno su me zvali iz policije pa sam otišao u stanicu. Interesovalo ih je da li imam novih informacija. Dao sam izjavu, odnosno da nemam novih saznanja – kaže Milorad.

Prema njegovim riječima, u međuvremenu nije bilo novih potraga za njegovim ocem, koji se službeno i dalje vodi kao nestala osoba. Milorad kaže da mu je nedavno jedan čovjek u kafani ispričao čudnu priču, piše Avaz.

– Kazao je da misli da je Mirko otišao u Srbiju i da tamo radi. Ja u to ne vjerujem, jer bi se nekome javio – kaže Milorad.

Kako je Avaz već objavio, seljani su pričali da je Mirko, možda, ubijen. Međutim, istražitelji su navodno odmah odbacili ovu mogućnost, jer ko bi digao ruku na siromašnog čovjeka, koji je kod sebe imao 150 maraka, nekoliko konzervi i kilogram brašna

Nije bio u kući

Mirka Muharemovića 7. aprila 2019. godine u 20.25 sati vozilom je dovezao prijatelj u Kadino Selo.

Već u 20.40 sati uočen je plamen na kući, koja je na nepristupačnom terenu, do koje bi Mirku trebalo 40 minuta hodanja.

I to upućuje na to da on nije bio u kući u vrijeme izbijanja požara.