ŠG "Klekovača-Potoci" od danas radi punom parom

Radnici ŠG Klekovaća-Potoci iz Istočnog Drvara od danas rade punom parom. Protesti koji su trajali 17 dana, završeni su u subotu, nakon što je novoizabrani v.d. direktor Milan Kecman preuzeo dužnost.

Radićemo sve dok imamo dnevnog svjetla, nećemo imati ni praznike ako treba, kažu iz sindikata Šumskog gazidnstva.

"Znači, formiraju se komisije, formira s ekomisija za vanrednu inventuru, kreće proizvodnja. Startuje sve, i mi smo već načelno dogovorili da ćemo raditi produženo radno vrijeme. Znači do kada god se vidi. Sad i za predstojeći praznik ćemo raditi.. onda ćemo vidjeti i eventualne subote koliko to bude nalagalo , koliko bude dovoljavalo vrijeme", kaže Radenko Bosnić, sindikat ŠG "Klekovača-Potoci".

Na posao su prionuli radnici, ali i novoizabrani direktor. Sve se polako vraća na svoje mjesto, kaže Milan Kecman. Nakon što je bivši v.d. direktor Nikola Janković smijenjen, ostalo je nedovršenog posla. Janković je, za vrijeme trajanja protesta, za devet radnika pripremio koverte, za koje su radnici tvrdili da su otkazi.

Kecman poručuje da će time da se pozabavi pravna služba.

"Od danas teku planirane aktivnosti. Jutros su svi radnici došli na posao i ispunjavaju sve svoje obaveze i dužnosti. Sve protiče savršeno i u potpunom redu. Što se tiče radnika, to nisu bili otkazi to su bila obavještenja o njihovom izjašnjenju po pitanju povrede radne dužnosti. To će da razmotri pravna služba", rekao je Kecman.

Radnici ŠG Klekovača potoci od 31. oktobra tažili su smjenu v.d.direktora Nikole Jankovića. Tvrdili su da je kući poslao sezonske radnike iz Drvara, kako bi zaposlio nove iz Ribnika. Saga u Istočnom Drvaru završena je nakon što je Milan Kecman, na prijedlog Ministartsva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, preuzeo dužnost v.d. direktora u šumskom gazdinstvu.