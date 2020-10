Šeranić posjetio Kozarsku Dubicu i Novi Grad

Epidemiološka situacija u Kozarskoj Dubici je povoljna, a situacija se prati uz sprovođenje redovnih aktivnosti, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Alen Šeranić je provjerio i kako teku radovi na rekonstrukciji i adaptaciji tamošnjeg Doma zdravlja za šta je sredstva izdvojila Vlada Srbije. Međutim, vidljivi su problemi u Centru za socijalni rad, kaže načelnik opštine Radenko Reljić.

"Dio finansijskih obaveza se odnosi na Centar za socijalni rad koje su stvorene sa obavezama naših stanovnika koji su smješteni po gerijatrijskim, specijalizovanim bolnicama i taj tuge se kreće oko 700-750 hiljada KM", kaže Reljić.

“Vidjećemo kakvu i koju mogućnost imamo po pitanju regulisanja tih obaveza, jer se radi o dugovanjima republičkim ustanovama socijalne zaštite, tako da ćemo se svakako uključiti i pokušati da riješimo taj mehanizam. Još jednu stvar o kojoj smo evo upravo razgovarali, to je registracija i osnivanje dnevnog centra za pružanje podrške djeci koja su ometena u razvoju ovdje u Kozarskoj Dubici", rekao je Šeranić.

Dok je rješenje dugovanja prioritet u Kozarskoj Dubici, opremiti ambulante porodične medicine, te rekonstruisati staru zgradu Hitne pomoći je ono što je neophodno Domu zdravlja u Novom Gradu. Teme iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite goruća su tema i u ovoj opštini.

"Domu zdravlja u Novom Gradu ima potrebe za određene infrastrukturne adaptacije koje se odnose na unapređenje prostornih kapaciteta zgrade koja se nalazi u samom krugu Doma zdravlja odnose se na prostor gdje je smještena stomatologija i rendgen, odnosno stare službe Hotne pomoći. Osim toga, iskazana je potreba opremanja ambulanti porodične medicine za 13 timova", kaže Šeranić.

Novi Grad je uložilo ogromne napore u borbi protiv korone, kaže načelnik opštine. Miroslav Drljača kaže i da su mjere Vlade Republike Srpske u zdravstvu omogućile da Dom zdravlja redovno uplaćuje obaveze za poreze i doprinose.

“Ono što je za nas najvažnije pitanje je pitanje registracije Doma za stara lica koji je do sada bio prihvatilište. Pri kraju je rekonstrukcija objekta, ostali su još neki elementi na kojima ćemo zajedno raditi i Ministarstvo i opština, kako bi negdje do početka sljedećeg mjeseca došli do otvaranja i te ustanove", ističe Drljača.

Bilo je u Novom Gradu govora i o uslugama logopeda, te o tome da se razmatra da se njegov rad organizuje u sklopu Dnevnog centra, koji je u nadležnosti Centra za socijalni rad ili Centra za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja.