Seoski turizam donosi zaradu

Predrag Radoja osmislio je način kako da zaradi, ali i uživa na sopstvenom imanju. Njegov posao je da bude ono što i jeste- domaćin. Turisti svakodnevno dolaze u njegov dom u Pljevima kod Šipova, gdje im on nudi hranu, smještaj, obilazak kraja i razne druge aktivnosti. Poslom, ali i zaradom i više je nego zadovoljan.





"Što se tiče seoskog turizma mi smo to počeli raditi prije 10 godina i krenuli smo sa vrlo skromnim kapacitetima. To je bilo par ležaja, već danas smo dostigli da 18 ležaja možemo ponuditi gostima i vjerujte da je i to malo. Potražnja za smještajem je svake godine sve veća i veća", kazao je Predrag Radoja.

Seoski turizam interesantan je strancima. Nudi im drugačiji doživljaj i nešto što do sada nisu imali prilike vidjeti. Sve veću zainteresovanost pokazuje i domaće stanovništvo. Niža cijena i bliža destinacija su glavni razlozi za to, kažu u turističkoj agencije.

"Seoska domaćinstva koja se nalaze posebno u onim dijelovima zemlje koja mogu da ponude i prekrasne prirodne uslove i vodu i planine i neke posebne sadržaje kao što su biciklističke staze ili ribolov ili neka druga aktivnost u prirodi, privlače veliku pažnju i zahvaljujući tome sve više se razvijaju u posljednje vrijeme", rekla je Milena Pavlović, direktor turističke agencije “Zepter passport”.

Šipovljani su se ozbiljno posvetili ovoj grani turizma. Na poručju te opštine ima čak 20 domaćinstava koja turistima nude usluge smještaja, a ukupno ih je u Srpskoj 51.

Mjesto Pljeva, opština Šipovo, obiluje velikim seoskim turističkim potencijalom. Čist vazduh, netaknuta priroda, bijeg od gradske buke, a cijena noćenja u jednom takvom okruženju svega dvadesetak maraka.