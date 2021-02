Saznajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno, sa kišom na jugu i jugozapadu, a povremeno i u ostalim krajevima, uz i dalje toplo vrijeme za ovo doba godine.

Jutro će biti pretežno oblačno, sa kišom na jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prestanak padavina i djelimično raslojavanje oblačnosti očekuje se u večernjim časovima.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet stepeni, na planinama oko jedan, a najviša dnevna od šest do 12, na sjeveru do 15, na planinama od tri stepena Celzijusova.

Duvaće vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Čemerno i Kalinovik četiri, Gacko pet, Han Pijesak i Sokolac sedam, Mrakovica, Nevesinje i Livno osam, Foča i Šipovo devet, Bileća, Mrkonjić Grad, Srbac i Zvornik 10, Bijeljina, Rudo, Višegrad, Trebinje, Drvar, Jajce i Sarajevo 11, Ribnik, Prijedor, Banjaluka Bugojno i Grude 12, Bihać, Gradačac i Stolac 13, Mostar, Sanski Most, Tuzla i Zenica 14, Doboj 15 i Neum 16 stepeni Celzijusovih.