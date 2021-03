Saznajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano uz malu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 16 stepeni Celzijusovih.





Ujutro će biti pretežno vedro uz slab mraz na planinama i prolaznu sumaglicu ili maglu oko rijeka i kotlina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do pet, na planinama od minus pet, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu i jugoistoku do 16 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus pet stepeni, Čemerno i Mrakovica pet, Kalinovik i Han Pijesak šest, Sokolac sedam, Gacko osam, Sarajevo, Drinić, Mrkonjić Grad, Nevesinje i Srebrenica 10, Bijeljina 11, Višegrad, Novi Grad i Prijedor 12, Zvornik, Banjaluka i Doboj 13, Trebinje i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.