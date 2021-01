Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje za Božić

Republiku Srpsku narednih dana očekuje promjenljivo vrijeme sa kišom, te snijegom i susnježicom na planinama, dok će Božić biti bez padavina i sa sunčanim intervalima, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će u jutarnjim časovima biti pretežno oblačno, na jugu sa kišom. Takvo vrijeme zadržaće se i tokom dana, jedino će na planinama mjestimično padati susnježica i snijeg. Na sjeveru su povremeno mogući i sunčani periodi.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do pet, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od tri do devet, na planinama od nula stepeni Celzijusovih.

U utorak, 5. januara, na zapadu i sjeverozapadu očekuje se kiša, na jugu pljuskovi i grmljavina, a na sjeveroistoku i istoku promjenljivo oblačno sa suvim i sunčanim periodima. Uveče će na planinama početi da pada snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, na planinama od minus pet, a najviša dnevna od tri do osam, na planinama od minus jedan.

Na Badnji dan, u srijedu, kiša će ujutro mjestimično da pada, a na jugu su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, na visokim planinama susnježica i snijeg.

Mjestimično će i tokom dana biti padavina, na jugu obilnije kiše, a na visokim planinama susnježice i snijega. Na jugu u višim krajevima moguć je slabiji prolazni snijeg ili susnježica tokom večeri.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri stepena Celzijusova, na planinama od minus pet, a najviša dnevna od dva do sedam, na sjeveru do devet, a na planinama od minus jedan stepen.

Božić će u nižim krajevima osvanuti sa mrazom, na sjeveru i istoku će biti uglavnom vedro. Tokom dana očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, povremeno sa sunčanim intervalima. U južnim krajevima su uveče i tokom noći moguće padavine.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do dva, na planinama od minus sedam, a najviša dnevna od jedan do šest, na sjeveru i jugu do osam, a na planinama od minus dva stepena Celzijusova.