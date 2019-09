Saznajte kakva će biti jesen

Ljeto 2019. godine se može okarakterizirati kao jedno od najtoplijih od početka meteoroloških mjerenja, uz izražene toplotne talase, veliki broj uzastopnih dana s maksimalnim temperaturama višim od 30 stepeni, prostorno i količinski neujednačenim padavinama, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha

Temperaturne vrijednosti za ljeto u odnosu na referentni klimatološki period 1961.- 1990. svrstane su u kategoriju ekstremno toplo.

Srednja mjesečna temperatura vazduha u junu 2019. godine bila bila je na svim stanicama znatno iznad višegodišnjeg prosjeka.

Juli 2019. godine bio je, takođe, znatno topliji od višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.), a i Avgust je, prema podacima Federalnog zavoda, bio znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990.

Padavine

Zbog neravnomjerno raspoređenih te česti pljuskovitih padavina, ljeto 2019. godine svrstava se u kategoriju ekstremno kišno, vrlo kišno, normalno i sušno.

Tokom ljeta broj toplih i vrelih dana bio je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. godine.

Broj dana s maksimalnim temperaturama većim ili jednakim 30 stepeni (vreli dani) je od 6 do 75, zavisno od područja. Rekordna je, ipak, bila 2003. godina kada je zabilježeno 85 vrelih dana i tou Mostaru koji je i ove godine po tome na prvom mjestu.

Prognoza vremena od 3. do 18. septembra

Prema srednjoročnoj prognozi, do 10. septembra prognozira se promjenljivo vrijeme s dužim sunčanim periodima, uz moguće lokalne pljuskove širom Bosne i Hercegovine.Temperature će biti osjetno ugodnije u odnosu na sparne i vrlo tople dane u proteklom periodu.

Jutarnja temperatura biće od 8 do 13, na jugu od 13 do 19 stepeni, a tokom dod 18 do 23, u Hercegovini do 30 stepeni Celzijusa. Nestabilno uz veće količine padavina očekuje se od 11. do 18. septembra.

Prognoza za jesen 2019.

U naredna tri mjeseca, odnosno tokom jeseni 2019. godine, u Bosni i Hercegovini prognozira se toplije, uz uobičajene količine padavina ili nešto manje u poređenju s referentnim periodom 1981.-2010. godine. Kada je u pitanju temperatura veće pozitivno odstupanje očekuje se u novembru, dok će padavine biti neujednačene, a najviše padavina očekuje se u prvoj polovini oktobra.

Jesen 2019. u poređenju s istim periodom prošle godine trebala bi biti nešto hladnija u južnim, a u sjevernim i centralnim predjelima približnih temperaturnih vrijednosti, uz veće količine padavina na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

U prognoziranom periodu očekuju se više temperature u odnosu na uobičajene vrijednosti. Pri tome su mogući prodori hladnijeg vazduha, izraženije u novembru, uz vjerovatnoću pojave snijega na višim nadmorskim visinama. Na jugu zemlje izgledna su kraća razdoblja s intenzivnijim padavinama.