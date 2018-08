Savići život u Beču zamijenili poljoprivredom

Miladin i Sonja Savić nakon 15 godina života u Beču, zajedno sa svoje dvije kćerke vratili su se na Miladinovo porodično imanje. Posao u evropskoj metropoli zamijenili su poljoprivredom u rodnom selu.

„Čovjek kada živi u gradu, sve što zaradi ode na račune i dok se sve to poplaća ostane toliko da se čovjek hrani u supermarketima gdje je hrana, naravno, nezdrava", kaže Sonja Savić iz Zagona kod Bijeljine.

Savići naglašavaju da im je najveća želja da žive onako kako su živjeli njihovi preci. Zdravo i u skladu sa prirodom.

"Svo voće i povrće koje čovjek može da koristi u toku godine mi smo posadili, prije svega za naše potrebe.Mislim da bi mladi ljudi trebalo da razmisle, šta mi to zapravo imamo u nama, oko nas, a da smo to dobili bez uloženog novca i da pokušaju to da iskoriste i prilagode sebi“, rekao je Miladin Savić.

Važno je biti istrajan u svojim zamislima i postavljenim ciljevima i samo to je pravi recept za zagarantovan uspjeh, ističe Miladin. Vjeruje da se ništa u životu ne dešava slučajno, te da oni trenutno uživaju u svojoj oazi mira. Ovom svojom odlukom ostvarili su svoj životni san.