Savez ratnih vojnih invalida traži povećanje lične i porodične invalidnine

Pored nesreće da su u odbrambeno otadžbinskom ratu braneći Republiku Srpsku izgubili zdravlje, ratne vojne invalide danas muče i druge stvari.

Kako bi pronašli najbolje rješenje odlučili su pisati predsjedniku Vlade Republike Srpske. Šta će se naći u pismu, vijećali su na današnjoj sjednici u Mrkonjić Gradu. Odlučili su tražiti povećanje lične i porodične invalidnine za deset odsto, zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, bolje stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu.

"Inače, kod zapošljavanja mi smo, kako narod kaže, digli ruke od toga. Ratni vojni invalidi teško mogu naći radno mjesto sa ovim godinama koliko imaju sada, jer to se radi većinom o ljudima koji su prešli 50 godina i koji nisu sposobni da bi ih poslodavac primio u radni odnos", kaže Milomir Ećimović, predsjednik Skupštine saveza ratnih vojnih invalida RS.

"Niz rezultata smo postigli u proteklim godinama, naravno mi smo takva kategorija, ranjiva i uvijek imamo problema, ali uvijek se nešto riješi. Mi smo organizovani tako da u kontaktima sa Vladom pokušavamo i istrajaćemo u rješavanju svih naših problema", kaže Dragan Vrhovac, iz Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske.

U Mrkonjić je stigla i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Sa članovima Saveza je razgovarala o njihovom položaju u društvu. Već peti put prisustvovala je krsnoj slavi Saveza ratnih vojnih invalida - Svetom Pantelejmonu.

"Veže nas dosta dobro partnerstvo iz tog nekog prethodnog perioda, a znam da je i Vlada danas sa gospodinom Viškovićem, isto tako opredjeljena da radi dalje na poboljšanju svih grupacija u društvu, uključujući penzionere, boračku populaciju, poljoprivredne proizvođače. To znači da moramo jačati svoju ekonomsku osnovu i ja ću uvijek biti podrška svim zahtjevima koji dolaze iz ovih organizacija, ne zato što znam da su to opravdani zahtjevi, ali uvijek ćemo voditi računa da se to radi polako, da ne ugrozimo ostale budžetske korisnike", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj ima oko 32 hiljade, a organizovali su udruženja u 22 opštine. Najnižu invalidninu primaju oni iz desete kategorije i ona iznosi 29 KM.