Samohranoj majci iz Banjaluke potreban novac za operaciju

Majka mog druga @john.erc je nažalost lošeg zdravstvenog stanja i potrebno 6.500,00 KM da ona ode na operaciju koja je za 10 dana! Od danas, 04.06.2020. do momenta dok se ne skupi određena suma novca sav novac od masaža koje budem radila biće uplaćen na njen račun, a vi takođe možete izvršiti uplatu na račun Igor Jondža broj 571-000-01107627-20 Komercijalna banka AD Banja Luka, ili ga kontaktirajte telefonom na broj 066/826-631. Pomozimo ovoj divnoj ženi i majci ❤

A post shared by Lana Knežević (@lana.knezevic_massage) on Jun 3, 2020 at 3:23pm PDT