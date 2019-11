Direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Redžep Salić tvrdi da se djeca u ovoj ustanovi ne fiksiraju i pozvao je poslanicu u parlamentu FBiH Sabinu Ćudić da kaže kada su snimljene fotografije koje je danas objavila javnosti.

Vidno potresen svim dešavanjima on je u svom obraćanju naglasio da je prvi u parlamentu FBiH javno ukazao da se otima od dječijih usta i da nakon te njegove izjave niko nije reagovao.

– Tri mjeseca se borimo s tim stvarima. Sabina Ćudić je bila u Zavodu sa komisijom prije nekoliko dana i ništa nam nije rekla. Da je išta rekla o ovome, sigurno bi reagovali i tražili da nam kaže kada je to snimano – rekao je Salić.

On je naveo da postoji spisak žena koje rade u tom paviljonu i da je postupak Ćudićeve udar na njihov čestiti rad.

– Šokiran sam kao čovjek danas, na Dan djeteta, da se ovakve fotografije pokazuju upravo iz Zavoda kojim ja trenutno rukovodim. Ispred mene su potpisi njegovateljica koje kažu da je na prikazanim slikama posteljina koja se ne koristi u posljednjih godinu, a ja sam ovdje pet mjeseci. Odgovorno tvrdim da slike i fotografije nisu snimljene za vrijeme mog mandata, gdje sam kategorično tražio da se nikad nijedno dijete ne veže – rekao je Salić.

Naveo je da njegovateljice žive 24 sata život te djece, a ne Sabina Ćudić i on.

On je pročitao pismo uposlenika paviljona, u kojem su navodno nastale šokantne fotografije, u kome se navodi da njegovateljice odgovorno tvrde da nije bilo fiksiranja korisnika i da posteljine na slikama nisu već duže vremena u upotrebi.

Salić je pozvao poslanicu Ćudić da kaže kada su nastali snimci koje je objavila u javnosti te da odgovorno tvrdi da će svi koji su mučili i vezivali štićenike ovog Zavoda biti sankcionisani.

– Biće provedena istraga – dodao je on i potresno zaplakao zbog današnjih dešavanja i objavljivanjima ovakvih šokantnih fotografija.

– Molim vas da ih zaštitite, da se njihov čestiti rad ne pokazuje na ovaj način. Neću dati da bilo ko koristi ovu djecu u političke svrhe – rekao je Salić.

On je naveo i da je dobio SMS poruku od Ćudićeve u kojoj mu je napisala da obrati pažnju na ono što govori jer govori o odgovornosti prethodnog rukovodstva i poziva na smjenu članova uprave iz prošlog mandata.

– Radim u interesu štićenika i pomoći zavodu. Pozivam Vas da ne vršite pritisak na zaposlene, ako imate nekih pitanja stojim na raspolaganju – navodi se između ostalog u SMS poruci.

Salić tvrdi da joj je odgovorio da ne vrši pritisak na zaposlene u Zavodu ali da sada njega svi optužuju. On kaže da joj je ponovio da prilikom posjete Zavodu nije ni riječi rekla o fotografijama na kojima se vidi da su djeca vezana krevete i radijatore, te da smatra je to trebala da učini te da joj stoji na raspolaganju.

– Zaštitite ovu djecu i nemojte ih snimati. Ko je to uradio, odkle im dozvola? Prvi sam čovjek koji je ukazao na nepravilnosti u Zavodu. Da mi nešto tajimo ovdje, apsolutno je netačno. Ovo su čestiti ljudi koji 24 sata žive život ove djece. Ako treba da se skine Upravni odbor, onda za to postoji način. Ovim je ogromna šteta nanesena Zavodu. Odgovorno tvrdim da smo podigli standarde u Zavodu. Djeca ne žele da odu iz Zavoda, to pokazuje da stručni tim ovdje radi svoj posao – istakao je Salić.

On je dodao da apsolutno demantuje da je takav odnos prema djeci u Zavodu te ističe da se prema svim evropskim standardima posluje u Zavodu.

(Foto: Avaz)

