Sajam knjiga u Banjaluci

Književna besjeda srpskog književnika Vuleta Žurića otvorila je vrata 24. Međunarodnog sajma knjige u Banjaluci. Promovisana je zbirka priča "Forenzika Itake". U okviru sajma priređeno je i nekoliko panel-diskusija na kojima učestvuju književnici, lingvisti, izdavači i profesori.

Poštovaoci pisane riječi imaju priliku da se i ove godine upoznaju sa novitetima u svijetu književnosti i novim djelima domaćih i regionalnih izdavača, objavljenih tokom protekle godine, po povoljnijim i sniženim sajamskim cijenama.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić prisustvujući otvaranju Sajma, kaže da je književnost naroda najljepši izraz njegovog postojanja i trajanja i da treba biti ponosan na književno bogatstvo srpskog naroda.

Međunarodni sajam knjige „Banja Luka 2019“ održava se do 16. septembra u Sportskoj dvorani „Borik“. Radno vrijeme sajma je od 10.00 do 20.00 časova, a posljednjeg dana je do 18.00 časova.