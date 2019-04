Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru biće dogodine obnovljena

Do temelja zapaljena i minirana u proteklom ratu, saborna crkva Svete Trojice u Mostaru dogodine će konačno biti i obnovljena. Obećali su to danas u posjeti crkvi srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i pomoć od 2,2 miliona evra za rekonstrukciju hrama.

Episkop vladika zahumsko-hercegovački Dimitrije posebno je zahvalan Srbiji i Republici Srpskoj, jer je, kaže, i od samog početka, crkva obnavljana njihovim donacijama.

“Bez njih ovaj hram ne bi bio nikad, evo već skoro završen i evo imamo čvrsta uvjerenja da će on ubrzo, zapravo 2020. biti završen potpuno, tak onda nam ostaje da zablagodarimo Republici Srbiji i predsjedniku Vučiću i Republici Srpskoj i predsjedavajućem predsjedništva gospodinu Dodiku na svemu što su uradili za ovaj hram”, kaže episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije.

Srpski član bh Predsjedništva Milorad Dodik i srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručuju da će s ponosom ispuniti svoje obaveze kako bi hram bio obnovljen u predviđenom roku. Svjesni su, kažu, i lošeg položaja Srba koji su ostali da žive u Mostaru te zbog toga neće odustati od pomaganja srpskoj zajednici.

“Ovaj hram ima nesumnjiv nacionalni i narodni značaj za Srbe na ovim prostrorima i mi moramo pokazati našu sposobnost da se okupimo i obnovimo ovako važan spomenik, našu crkvu, hram koji je tako brutalno srušen 1992. godine kao jasna poruka Srbima da se kupe odavde i da nemaju šta da traže”, kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

“Ponosan sam na to što su Srbija i Republika Srpska mogle da daju svoj puni doprinos za obnovu ovog hrama i on je važan za naš narod i u Mostaru i onih 4000 do 5000 Srba koji danas žive u Mostaru, za ljude koji su živjeli u Mostaru, ali i za čitav dio istočne Hercegovine i cjelokupan srpski narod”, kaže predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Saborna crkva Svete Trojice do rata je bila najveći pravoslavni hram na Balkanu. Obnavljanje crkve počelo je 2010. godine, a u septembru je u centralnu kupolu ugrađen i posljednji kamen.