Rukovodstvo Srpske i Srbije obišlo "Beograd na vodi"

"Ugostili smo danas rukovodstvo Republike Srpske i pokazujemo sve ono čime se ponosimo. Posebno sam ponosan na projekat @belgradewaterfront na ove fantastične, velelepne zgrade, na Klinički centar iza koji možete da vidite i koji gradimo, na sve to što smo promenili u Beogradu. Od smetlišta, đubrišta, najgoreg mesta, za okupljanje najgorih, napravili smo jedno od najlepših mesta u Evropi i svetu. Ovo je mesto gde radi u ovom trenutku 1.700 naših radnika, 1.700 ljudi dobija plate i srećan sam što će ovo biti jedan od najlepših delova Beograda, najlepših delova Srbije. Toranj iza mene biće najviša zgrada u čitavom delu Evrope. Ponosan na Srbiju, ponosan na naše prijateljstvo i bratstvo sa Srpskom. Živela Srbija!"

