Romanijska korida okupila stotine posjetilaca

Kao da je vrijeme stalo. Ništa se promjenilo nije još iz vremena čuvenih Kočićevih megdanđžija Jablana i Rudonje. “Oće li nadbosti, neće li nadbosti“. Glavni junaci danas se ljudima samo drugačije odzivaju. Kao na prvom Kočićevom zboru i dalje strepnja, strah i bol na jednoj, a na drugoj strani ponos, sreća i zadovoljstvo.

Zato su bikovi kao dio porodice. Godinama se hrane i odgajaju. Vodi se računa i o najsitnijim detaljima. Nema zamjene za njihov pogled, za njihov dodir. Koliko ljubavi uložite toliko sreće i radosti se dobije na koridi, kažu ponosno vlasnici bikova bodača.

„To se ne može objasniti. Ko voli taj sport, on to zna. To je veliko zadovoljstvo raditi to, ko voli to", kaže Dušan Abazović.

"Dobro je. Spremam sebe spremam njega. Opet dobro. Svakako je dobro", kaže Dragan Andrić.

Romanijska korida koja se ove godine održava drugi put okupila je stotine posjetilaca na Ravnoj Romaniji. Pozitivna atmosfera, muzika, hrana i piće samo je dio narodnog folklora starog stotinama godina.

„Došao sam na ideju da i mi ovdje na Romaniji malo to organizujemo, iskupimo se, malo da se družimo, da to malo zaživi, da se okupimo iz svih krajeva BiH i da se družimo", kaže Abazović.

Svaki uzgajivač ima tajnu uspjeha. Običaj je da se biku zimi daje kukuruz, ljeti zob. Tri dana pred borbu, prema starom narodnom običaju, četvrtkom se bik posljednji put hrani, ako je borba u nedjelju. Pred borbu ne trenira već se odmara od 5–7 dana. Čak mu se i priče pričaju.

"Svako živ voli da pobijedi, a nije loše ni izgubiti. Nek ono prođe sve u ljubavi, da nema svađe. Životinja ko životinja nekad dobija nekad gubi, ko i čovjek", kaže Andrić.

Od Ilijinog Brda u Hercegovini, preko Čevljanovića u srednjoj Bosni do Stričića na Manjači, borbe bikova okupljaju stotine hiljada ljudi. U posljednje vrijeme korida je postala „prestiž“.

"Računam da će i ova korida sigurno u narednim godinama preći granice BiH, tako da očekujuemo u narednim godinama dolazak učesnika sa drugih prostora", rekao je Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.

Pаrlamentarna skupština BiH je odobrila koride, uz određena pravila, kako ne bi došlo do povreda životinja. Špic roga ne smije biti uži od 10 milimetara. Ne smije se koristiti bič nego štap, kojim se bik nekad malo gurne.

Bikovi se malo podstaknu, ali ne smije se tjerati na borbu. Kad iskoči iz borbe, ako se sam vraća ima se pravo vratiti koliko god hoće puta. Ali pravilo svih pravila je da su na koridama svi srećni i zadovoljni. I životinje i ljudi.