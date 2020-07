RiTE Ugljevik u teškoj situaciji zbog blokade računa

Uprava Rudnika i termoelektrane Ugljevik saopštila je da se preduzeće našlo u teškoj situaciji zbog blokade računa radi prinudne naplate po rješenju Okružnog privrednog sud u Bijeljini u korist D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA po tužbenom zahtjevu pokrenutom još 2006. godine.

Saopštenje prenosimo u potpunosti:

"Uprava Rudnika i termoelektrane želi da upozna javnost da se Preduzeće našlo u teškoj situaciji zbog blokade računa radi prinudne naplate po rješenju Okružnog privrednog sud u Bijeljini u korist D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA po tužbenom zahtjevu pokrenutom još 2006. godine.

Naime u dugogodišnjem sudskom postupku, koji traje između D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA, kao tužioca protiv ZP „RITE UGLJEVIК“ A.D. UGLJEVIК, kao tuženog, a koji je pokrenut 2006. godine sa zahtjevom za naknadu štete zbog nezaključenja i neizvršenja ugovora o otkrivci čvrste mase, po tenderu iz 2003. godine, D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA se ponovo, po četvrti put naplaćuje od Preduzeća u iznosu od oko 3.000.000,00 КM.

Različiti sudovi su u više navrata donosili različite odluke, jedni u korist Rudnika i termoelektrane Ugljevik drugi u korist D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA, a po tim presudama su više puta naplaćivana i vraćana sredstva na račun preduzeća.

Odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske od 12.05.2020. godine, pri čemu je to šesta odluka tog suda u istom parničnom postupku, ovog puta D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA dosuđen je iznos od 1.453.388,44 КM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 06.02.2009. godine, i troškovi postupka u iznosu od 34.660,00 КM, što ukupno iznosi od oko 3.000.000,00 КM.

Okružni privredni sud u Bijeljini, nije uvažio precizne stavove Višeg privrednog suda u Banja Luci, date u rješenju iz 2017. godine, i na taj način omogućava da D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA prinudnim putem od Preduzeća ponovo naplati oko 3.000.000,00 КM, te da pored toga i dalje kod sebe drži 5.597.112,00 КM, naplaćenih u istom postupku.

Preduzeće će ponovo uputiti žalbu Višem privrednom sudu u Banja Luci gdje očekuje dosljednost Višeg privrednog suda u Banja Luci, na način da će se pridržavati ranije zauzetih stavova, što će omogućiti povrat finansijskih sredstava ovom Preduzeću.

Preduzeće ne može, a da se ne zapita, iz kojih razloga se ponavlja identična situacija kao i 2016. godine, i zašto nisu ispoštovani stavovi Višeg privrednog suda u Banja Luci, kao najviše instance u izvršnom postupku, zauzeti u rješenju iz 2017. godine, te ima li takav pristup eventualno cilj u činjenici da se teži provesti prinudna naplata sredstava Preduzeća, a da se do momenta donošenja sudskih odluka, po kojima će Preduzeće moći ostvariti povrat svojih finansijskih sredstava, naplaćena finansijska sredstva potroše, imovina D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA otuđi i pokrene postupak likvidacije, kao što je to bio slučaj sa tužiocem D.o.o. ŠICO AND COMPANY Bijeljina.

Ponovnom blokadom računa Preduzeća, koja je izvršena dana 07.07.2020. godine, onemogućen je nesmetan rad ovog Preduzeća u izmirenju redovnih obaveza, što je potpuno nerealna situacija, imajući u vidu da je obaveza Preduzeća prema D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA izmirena još 2014. godine, što je u najnovijem izvršnom postupku, tačnije u Rješenju od 07.07.2020. godine konstatovao i Okružni privredni sud u Bijeljini, a što u samom postupku nije sporio ni D.O.O. TEREX – INŽENJERING BIJELJINA, ali je i pored nespornosti navedene činjenice naložena nova prinudna naplata u punom iznosu od oko 3.000.000,00 КM", navode u saopštenju.