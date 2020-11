Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Doodik rekao je da okupljeni ispred odra Irineja se ispunjava njegova želja da budemo "sabirani kao narod" i da je imao snagu i moć da nas sabere i uvijek drži zajedno.

"Bilo bi mi pogrešno reći da je on bio gost. Republika Srpska je bila njegova kuća kao i Srbija, on je bio taj koji je brisao sve granice između nas. To je bila njegova snaga. Bio je neobično običan i skroman čovjek, blagih riječi i čvrstih djela", rekao je Dodik na besjedi patrijarhu.

"Uspijevao je da iz mnogih izazova izađe kao pobjednik i Crkvu izvede na sigurno, i bez mnogo buke. Njegova blaga narav je samo paravan iza koje se krio čovjek koji nikada nije odustao ili ustuknuo, a gotovo cijeli život je odlučivao. Imao je mjeru u svemu i taj dar je ostavljao u svakom poslu kojim se bavio", poručio je Dodik i dodao:

"Hram u kojem se danas nalazimo je i završen zahvaljujući njemu, ali se on time nije hvalio. Njegov odlazak dolazi u izuzetno teškom trenutku za našu Crkvu. Sigurno će proći godine da se taj nedostatak nadoknadi.

Patrijarh Irinej je bio moj prijatelj. Gost mog doma i moje porodice, svjedočio o nekim od naljepših trenutaka moje porodice i ovo doživljavam kao lični gubitak", rekao Dodik.