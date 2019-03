Republika Srpska će tražiti zaštitu od nuklearnog otpada na međunarodnim sudovima

Nećemo sjediti skrštenih ruku dok se Hrvatska uveliko priprema za odlaganje nuklearnog otpada u kasarni Čerkezovcu, na Trgovskoj Gori. Zaštitu prava stanovništva koje živi u slivu rijeke Une, njih 230.000 tražićemo arbitražom u Ženevi, pa i pred međunarodnim sudovima. Svi naši pokušaji da komuniciramo sa hrtvatskom stranom ostali su bez odgovora, sve informacije o potezima hrvatske strane saznajemo iz medija, kaže ministar Srebrenka Golić.

Hrvatski mediji su prenijeli, i potkrijepili dokumentima, da je Ministarstvo odbrane Hrvatske kasarnu Čerkezovac, kao neperspektivnu imovinu, dalo na raspolaganje Ministarstvu za zaštitu životne sredine s ciljem uspostavljanja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Krškog. Ponovo smo poslali dopis i čekamo odgvor, kaže Golićeva.

"To neće biti samo skladištenje sigurno, to će biti odlagalište nuklearnog otpada. Sama činjenica da republika Slovenija do 2023. godine će demontirati nuklearnu elektranu Krško, znači kompletan nuklearni otpad iz nuklearke Krško negdje treba da se odloži", rekla je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

U resornom ministarstvu kažu da očekuju da sljedeći potez hrvatske strane bude Studija uticaja na životnu sredinu. Pošto su i BiH i Hrvatska potpisnice ESPO konvencije, to znači, objašnjava ministar Golić da se pogođena zemlja mora uključiti u kompletan proces.

Čekati ne mogu načelnici opština u slivu Une. Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada, najavio je održavanje posebne skupštne opštine posvećene ovom problemu, sastanak foruma bezbjednosti, a u krajnjem slučaju i proteste građana. U borbi očekuju pomoć i podršku.

"Naravno da ćemo mi organizovati protest, neće to biti samo protest građana Novog Grada, neće biti samo protest Republike Srpske, nego isto tako Unsko-sanskog kantona, vjerujem da će dobar dio građana tih opština iz Hrvatske učestvovati u svemu tome. Mi očekujemo od ministarstva, Vlade, a posebno institucija BiH da zaštiti svoje građane. ", ocijenio je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Ni za stanovništvo ni za struku nije u redu da neko u 21. vijeku odluči da pored jedne od najčistijih rijeka u Evropi, koja napaja i izvorišta pitke vode za desetine hiljada stanovnika, odluči da odlaže radioaktivni otpad. Odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori je problem iza čijeg rješenja trebaju stati svi stanovnici i vlasti Republike Srpske, Federacije, a posebno se trebaju angažovati zajedničke institucije.