Reljić: Dvojica Dubičana sutra bi trebalo da izađu iz bolnice

Dvojica Dubičana, koji se liječe od infekcije virusom korona u Banjaluci, osjećaju se dobro i sutra bi trebalo da se vrate kući, izjavio je komandant opštinskog Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić.

Reljić je rekao sinoć da su njihovo ozdravljenje potvrdila dva negativna testa na prisustvo novog virusa korona.

On je naveo da će dvoju Dubičana nakon izlaska iz klinike dočekati sanitetsko vozilo Doma zdravlja kojim će se vratiti u Kozarsku Dubici, svojim kućama i porodicama.

"Uz redovne mjere dodatne dezinfekcije i preventivne izolacije, oni će se ubrzo vratiti normalnom životu i radu, a lokalna uprava i ja kao načelnik opštine i tada ćemo biti tu da im pomognemo", poručio je Reljić.

On je naglasio da briga lokalne zajednice u vrijeme epidemije virusa korona nije usmjerena samo na sprečavanje širenja bolesti i provođenje preventivnih mjera, već i na podršku i pomoć oboljelim sugrađanima.

"U kontaktu smo sa našim ljudima koji se liječe od bolesti uzrokovane virusom korona. Tako smo činili od prvog zabilježenog slučaja do danas, jer se infekcija virusom može desiti svakome od nas. Bolest nije krivica oboljelog i ti ljudi zaslužuju našu podršku i razumijevanje, nikako osudu i nepovjerenje", rekao je Reljić novinarima.

Govoreći o liječenju 12 Dubičana, kod kojih je do sad potvrđen virus korona, Reljić je istakao da je proces od momenta saznanja do momenta izlječenja i povratka u uobičajene tokove života izuzetno izazovan i težak za oboljele osobe i njihove porodice, ali da je srećan što su to hrabro podnijeli bez komplikacija koje mogu biti veoma opasne.