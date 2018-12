Rekonstrukcija puta Drnjača-Zvornik biće završena do kraja godine

Rekonstrukcija oštećenih dionica i sanacija klizišta i odrona nastalih u poplavama 2014. godine na regionalnom putu Drinjača-Bratunac teče predviđenom dinamikom, a radovi vrijednosti 5,9 miliona KM treba da budu završeni do kraja mjeseca, izjavio je načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović.

Mlađenović je istakao da su sredstva dobijena od kredita Svjetske banke za sanaciju štete od poplava.

On je rekao da je rekonstrukcija ovog puta posebno značajna za ostanak stanovništva u selima pored Drine, koja su se nakon asfaltiranja ovog puta prije sedam godina počela brže razvijati, čime je zaustavljeno i višedecenijsko iseljavanje.

"Izgradnjom graničnog prelaza i otvaranja novoizgrađenog mosta `Bratoljub` na Drini doći će do značajnog povećanja frekvencije saobraćaja prema Bratuncu, gdje će biti zajednički carinski terminal sa Srbijom", rekao je Mlađenović.

On je istakao da će to omogućiti brži promet ljudi i robe, te smanjiti čekanje na prelaz granice.

Mlađenović je ocijenio da će povećanje frekvencije saobraćaja na prilazima Bratuncu i novom graničnom prelazu zahtijevati izgradnju zaobilaznice oko Bratunca.

"Opština obavlja pripreme za realizaciju tog projekta. Pripremamo novi regulacioni plan, a onda ćemo pristupiti izradi projektne dokumentacije. Planiramo da do puštanja u rad novog carinskog prelaza obavimo sve pripreme za izgradnju zaobilaznice koja će prolaziti pored nove industrijske zone", pojasnio je Mlađenović.

On je precizirao da će industrijska zona biti građena pored carinskog terminala, te da je jedan dio prostora planiran za bescarinsku zonu za koju je već urađena studija izvodljivosti, a projektna dokumentacija je u pripremi.

Mlađenović je istakao da su interesovanje za novu industrijsku zonu već iskazali brojni domaći, ali i investitori iz Švajcarske, Austrije i još nekih zemalja.

On je ukazao na neophodnost rekonstrukcije dionice regionalnog puta od Bjelovca do Fakovića, kao i nekih oštećenih dionica tog puta prema Skelanima i istakao da će to biti riješeno u saradnji sa Vladom Srpske i preduzećem "Putevi Republike Srpske".