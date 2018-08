Rekonstrukcija dojke nakon karcinoma neophodna za srećan život

"Prije 20 godina uklonjena mi je dojka zbog karcinoma. I tada je počela borba".

Tako svoju priču započinje Miroslavka Janković, kojoj je prije dvije godine urađena rekonstrukcija dojke. Kaže da je to neophodno za normalan i srećan život jedne žene. Nakon svega, rezultatom je zadovoljna.

"To je jedan mnogo dobar osjećaj nakon svega što se izdešavalo. Sve je to trajalo veoma kratko, zahvaljujući dobroj organizaciji same klinike i veoma uspješno. Zaista nemam ni jedan razlog da primjetim bilo šta što bi uticalo na nešto u smislu da nije bilo zadovoljavajuće", priča pacijentkinja Miroslavka Janković.

Troškove rekonstruktivne korekcije dojke u Srpskoj u potpunosti pokriva Fond zdravstvenog osiguranja. To nije slučaj u ostatku regiona i to su blagodati koje imaju naši pacijenti, kaže načelnik klinike, doktor Baroš.

"Možemo slobodno reći da smo jedan od lidera što se te hirurške grane tiče uopšte. Te rekonstruktivne operacije na plastičnoj hirurgji krenule su još 2000. godine, a već posljednih osam godina se veoma uspješno rade po najnovijim svjetskim principima i protokolima, ovdje kod nas", kaže Nikola Baroš, načelnik Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju.

Godine pacijentkinja ne predstavljaju nikakvo ograničenje za ovakav zahvat. Godišnje se na UKC-u uradi oko 50 primarnih i isto toliko sekundarnih operacija dojke. Radi se konstrukcija jedne i po potrebi simetrizacija druge.

"Ono čemu mi pridajemo veliki značaj svim našim pacijentima jeste kvalitet života naših pacijenata i to je druga faza kada oni razmišljaju kakav će taj rekonstruktivni zahvat biti na dojci, da se osjećaju i kao žene i kao ravnopravni članovi društva", kaže Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a RS.

Klinika će uskoro biti preseljena u nove, savremene prostorije na Paprikovcu. To će doktorima omogućiti kvalitetniji rad, a pacijentima bolje uslove liječenja.