Rekonstruisana pedijatrija u Tesliću

Teslićka pedijatrija je u potpunosti rekonstruisana. Od poda do plafona, zablistala je u novom ruhu. Obradovalo je to djecu i njihove roditelje, ali i medicinske radnike koji kažu – sada će sve biti mnogo kvalitetnije, ugodnije i lakše za rad sa mališanima

"Ovo je nešto posebno što mi imamo, na širem regionu nema ovakvo nešto. U svakodnevnom radu biće nam mnogo lakše u jednom ovakvom ambijentu, koji je prostorno dobar. Uz razdvajanje bolesne i zdrave djece mi ovdje možemo imati komforne uslove za rad", izjavio je Mile Antešević, šef Službe pedijatrije u Domu zdravlja "Sveti Sava" iz Teslića.

Vrijednost radova je oko 100.000 maraka. Radove, koji su trajali tri mjeseca, u potpunosti je finansirao donator Davor Petrović, Teslićanin koji živi i radi u Njemačkoj. Kaže, zadovoljan je radovima i srećan što je bio u prilici da uradi nešto za teslićke mališane.

"Odluka je kod mene to davno bila. Imao sam tu željuda to uradim za pedijatriju u Tesliću. Međutim ,sada su se okolnosti sklopile. Našao sam se sa direktorom Danilovićem i njemu sam to predložio, on je prihvatio i pomogao mi u ralizaciji. Onda su počeli konkretni planovi, radovi, u ovoj situaciji sa koronom to nije bilo baš lako izvodivo", rekao je Davor Petrović, donator.

SRĐAN DANILOVIĆ direktor Doma zdravlja „Sveti Sava“, Teslić

"Ono što je važno napomenuti je da su građevinski radovi izvedeni u skladu sa standardima, da je obezbijeđen kompletan namještaj. Ovo će nesumnjivo poboljšati kvalitet u radu i obezbijediće djeci jedan ugodniji boravak u ovoj našoj zdravstvenoj ustanovi", kaže Srđan Danilović, direktor Doma zdravlja "Sveti Sava" iz Teslića.

U teslićkoj Službi pedijatrije kažu poboljšali su i medicinsku opremu kojom raspolažu. Poručuju da sada imaju sve uslove za kvalitetan rad. Od savremenog ultrazvuka, inhalatora, svega što je potrebno za previjalište, te laboratorije čiji su rad prilagodili roditeljima koji su iz udaljenijih mjesta i rezultate saopštavaju telefonskim putem.