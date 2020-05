Raspisan konkurs za upis učenika u srednje škole u Srpskoj

Konkurs za upis učenika u srednje škole Republike Srpske je raspisan. Prvi upisni rok traje od 15. do 26. juna, a drugi od 6. do 17. jula.

Učenici će imati na raspolaganju 13 struka u 106 zanimanja, a očekuje se upis 9.800 srednjoškolaca. Oni koji budu upisali neko od deficitarnih zanimanja imaće posebnu stimulaciju, dobijaće 100 maraka svaki mjesec, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

Mi smo sa Privrednom komorom RS, Unijom udruženja poslodavaca, Zanatskom-preduzetničkom komorom usaglašavali šta je to što je potreba tržišta rada u RS. Došli smo do podataka da je to u oblastima tekstilne, metalne, drvoprerađivačke i mašinske industrije", kaže Trivićeva.

Finansijska stimulacija za srednjoškolce realizovana je na inicijativu predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Deficitarna zanimanja nisu ista u svim opštinama i gradovima, pa je spisak onih čijim se upisom ostvaruje pravo na 100 maraka mjesečno dostupan na portalu Vlade Republike Srpske. Moramo voditi ciljane politike upisa u srednje škole, jer ne želimo stvarati kadrove koji se po završetku školovanja ne mogu zaposliti, poručuje Trivićeva.

Mi smo već obavili razgovore sa privrednim subjektima poslovne zajednice u RS, oni su spremni, jer je to i njihova potreba da bi oni mogli razvijaju privredu, da omoguće zapošljavanje đaka po završetku srednjih škola.

Još od prošle godine oko 100 privrednih društava u Republici Srpskoj obezbjeđuju plaćene učeničke prakse. U pripremi je i izmjena Zakona o srednjem vaspitanju i obrazovanju u kojem je definisano da do 25 odsto praktične nastave mora da se obavlja kod poslodavca.