Raspisan konkurs za upis u srednje škole

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Srpske u školskoj 2021/2022. godini, kojim je planiran upis 10.953 učenika raspoređenih u 466 odjeljenja.

Od navedenog broja 8.251 učenik je u zanimanja četvrtog stepena složenosti, a 2.702 učenika u zanimanja trećeg stepena složenosti, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Prilikom upisa, kandidati se mogu prijaviti za najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova, a bodovanje vrši na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Јavnim konkursom određena su dva upisna roka, i to: junski rok – od 14. do 25. juna i julski rok - od 5. do 16. jula 2021. godine.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.

Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21. godine i oni se školuju u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije.

Učenici sa posebnim obrazovno-vaspitnim potrebama upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova i oni ne podliježu kriterijumima bodovanja za upis.

Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, a pod istim uslovima mogu da konkurišu i upisuju se i učenici iz drugih država.

Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno dokazom o izvršenoj nostrifikaciji diplome kada je riječ o učenicima iz druge države.

Konkurs, kao i plan upisa, dostupni su i na internet portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.