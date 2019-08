Raspisan konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku

Raspisan je konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za sve cikluse studija na Univerzitetu u Banjaluci u akademskoj 2019/2020. godini.

U drugom upisnom roku na prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjaluci planiran je upis 883 studenta, saopšteno je iz Univerziteta.

Na svih 17 organizacionih jedinica planiran je upis 125 studenata koji će se školovati na teret budžeta, na sufinansiranju ima mjesta za 565 studenata, a za samofinansiranje 33 mjesta.

Ima i 113 mjesta za strane državljane, kao i za 47 studenata koji će se školovati kao vandredni studenti.

Slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus ima na Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom, Elektrotehničkom, Mašinskom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Pravnom i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Mjesta ima i na Rudarskom fakultetu, Tehnološkom, Filozofskom, Filološkom i Šumarskom fakultetu, te na Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Na drugom ciklusu studija planirano je da se u akademskoj 2019/2020. godini upiše ukupno 890 studenata, od čega za studije na budžetu ima 226 mjesta, 468 za sufinansiranje i sedam mjesta za samofinansiranje.

Planiran je upis i 81 stranog studenta na drugom ciklusu, kao i 108 vandrednih studenata.

Na trećem ciklusu na devet organizacionih jedinica planiran je upis 144 studenta, pri čemu njih 126 samofinansira školovanje, a 18 studenata može biti upisano kao strani državljani.

Prijavljivanje kandidata koji planiraju upisati prvi ciklus studija počinje u ponedjeljak, 26. avgusta, i trajaće do 6. septembra, a prijem dokumenata se vrši svaki radni dan.

Polaganje prijemnog ispita je 9. septembra u 9.00 časova na svim organizacionim jedinicama, a objavljivanje rezultata konkursa je do 11. septembra do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 16. septembra i traje do 20. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 9. do 13. septembra, s početkom u 9.00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra do 16.00 časova, konačne rang-liste do 16. septembra, a upis primljenih kandidata počinje 17. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano 9. septembra s početkom u 7.00 časova.

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 17. juna do 16. oktobra, do kada će kandidati moći da predaju prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra na internet stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti.